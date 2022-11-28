Диетолог назвала зимние пряности, которые стоит ввести в рацион

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала Food ru, что в рацион стоит добавить гвоздику. Она помогает еде лучше усваиваться и положительно влияет на обмен веществ. Аромат гвоздики обладает тонизирующим действием.

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