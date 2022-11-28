Диетолог назвала зимние пряности, которые стоит ввести в рацион

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала Food ru, что в рацион стоит добавить гвоздику. Она помогает еде лучше усваиваться и положительно влияет на обмен веществ. Аромат гвоздики обладает тонизирующим действием.
Корица помогает повысить чувствительность клеток к инсулину. Благодаря этому глюкоза быстрее перерабатывается.
Мускатный орех активизирует выработку интерферона в организме. Это вещество помогает бороться с вирусами и бактериями.
Кардамон содержит калий и магний, которые нужны для хорошей работы сердечно-сосудистой системы. Его можно каждый день добавлять в чашку кофе.