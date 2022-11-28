Почему опасно мыть мясо и яйца

Большинство хозяек привыкли мыть мясо и рыбу перед приготовлением. А некоторые моют даже яйца. Однако вопреки распространенному убеждению, эти продукты не нуждаются в мытье. Подробнее о том, почему стоит отказаться от этой привычки – в материале "Рамблера".
При мытье сырой курицы, индейки или другого мяса под краном бактерии вместе с брызгами воды распространяются по всей кухне, оседая на посуде, рабочих поверхностях, а также на руках и одежде. Как правило, это кампилобактерии или сальмонеллы. Отравление кампилобактериями может спровоцировать боль в животе, сильную диарею и рвоту.
Чтобы устранить бактерии, нужно готовить курицу и другое мясо при безопасной температуре. Для курицы это – 90 градусов, для говядины, свинины, баранины и рыбы – 80. Термическая обработка уничтожит все микробы, поэтому предварительное мытье данных продуктов не требуется.
К слову, мыть рыбу перед приготовлением также небезопасно. Ее мытье увеличивает вероятность перекрестного заражения, когда бактерии распространяются с одного продукта на другой, посуду и поверхности.
Яйца также относятся к категории продуктов, от мытья которых нужно отказаться. Во время обработки яиц на производстве на скорлупу наносят покрытие, чтобы бактерии не проникали внутрь. Помыв яйца, вы можете удалить защитный слой или повредить скорлупу, из-за чего бактерии проникнут в продукт.