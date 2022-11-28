Почему опасно мыть мясо и яйца

Большинство хозяек привыкли мыть мясо и рыбу перед приготовлением. А некоторые моют даже яйца. Однако вопреки распространенному убеждению, эти продукты не нуждаются в мытье. Подробнее о том, почему стоит отказаться от этой привычки – в материале "Рамблера".

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При мытье сырой курицы, индейки или другого мяса под краном бактерии вместе с брызгами воды распространяются по всей кухне, оседая на посуде, рабочих поверхностях, а также на руках и одежде. Как правило, это кампилобактерии или сальмонеллы. Отравление кампилобактериями может спровоцировать боль в животе, сильную диарею и рвоту.

Чтобы устранить бактерии, нужно готовить курицу и другое мясо при безопасной температуре. Для курицы это – 90 градусов, для говядины, свинины, баранины и рыбы – 80. Термическая обработка уничтожит все микробы, поэтому предварительное мытье данных продуктов не требуется.

К слову, мыть рыбу перед приготовлением также небезопасно. Ее мытье увеличивает вероятность перекрестного заражения, когда бактерии распространяются с одного продукта на другой, посуду и поверхности.