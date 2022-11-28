В Роскачестве рассказали, можно ли есть бананы при похудении

При снижении веса многие люди отказываются от бананов, называя их слишком калорийным продуктом. Однако не все считают это утверждение верным. Специалисты Роскачества пояснили, можно ли худеющим употреблять банан, а также какое количество можно съедать в день.

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Отмечается, что некоторые люди, придерживающиеся диет, утверждают, что бананы слишком калорийны. Другие худеющие считают, что банан не содержит жиров, поэтому его можно и нужно употреблять, несмотря на значительную калорийность.

По мнению экспертов, если во время диеты отказываться от продукта не хочется, то и не ну нужно этого делать. Однако предпочтение следует отдавать недозрелым плодам, в которых содержится еще не успевший превратиться в сахар крахмал.