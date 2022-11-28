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42 минуты назад

В Роскачестве рассказали, можно ли есть бананы при похудении

СОВА

При снижении веса многие люди отказываются от бананов, называя их слишком калорийным продуктом. Однако не все считают это утверждение верным. Специалисты Роскачества пояснили, можно ли худеющим употреблять банан, а также какое количество можно съедать в день.

В Роскачестве рассказали, можно ли есть бананы при похудении
Фото: СОВАСОВА

Отмечается, что некоторые люди, придерживающиеся диет, утверждают, что бананы слишком калорийны. Другие худеющие считают, что банан не содержит жиров, поэтому его можно и нужно употреблять, несмотря на значительную калорийность.

По мнению экспертов, если во время диеты отказываться от продукта не хочется, то и не ну нужно этого делать. Однако предпочтение следует отдавать недозрелым плодам, в которых содержится еще не успевший превратиться в сахар крахмал.

Специалисты подчеркнули, что в таком продукте гликемический индекс составит всего 30 единиц, а у спелого банана - около 50. При этом даже в таком случае не рекомендуется съедать больше одного банана за день. Кроме того, худеющим нужно учитывать общую калорийность рациона.

Еда,
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