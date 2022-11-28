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2 часа назад

Диета «5:2»: как похудеть без усилий и навсегда

WomanHit.ru

Никаких запретных продуктов и готового меню: ешьте то, что вам нравится и худейте.

Диета «5:2»: как похудеть без усилий и навсегда
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Подсчет калорий в последние годы стал одним из самых популярных способов избавиться от лишнего веса, но взвешивать и вносить в специальные приложения каждый съеденный кусочек весьма трудная задача. А теперь представьте, что делать так нужно лишь два дня в неделю, а в остальные пять наслаждаться жизнью без калькуляторов и весов.

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Именно такой способ предлагает диета «5:2»: те, кто использует ее, уверяют, что это самый комфортный способ навсегда распрощаться с лишними сантиметрами в проблемных зонах.

Изобрел эту систему питания доктор Майкл Мосли: он сочетал собственный опыт похудения с последними исследованиями в сфере диетологии и нутрициологии.

Итак, система питания «5:2» предлагает пять дней в неделю питаться в комфортном режиме, а в течение двух дней набирать не более 800 калорий в сутки. Эти «голодные» дни могут следовать друг за другом или быть разделены% все зависит от вашего удобства.

Такой способ питания не рассчитан на быстрое похудение, он помогает поддерживать идеальный вес или медленно, но верно избавляться от лишних килограммов. Чтобы процесс шел быстрее, в остальные дни, по мнению доктора Мосли, стоит ограничить потребление быстрых углеводов и отказаться от еды ща 3—4 часа до сна.

Что можно есть в дни ограничений?

Несмотря на то что Мосли предлагает в течение двух дней в неделю ограничивать калории, важно и то, что именно вы съедите. По мнению диетолога, от вредной пищи необходимо отказаться, заменив ее белками и клетчаткой. Идеальные продукты для дней ограничений: мясо, рыба, птица, творог, вареные яйца и много овощей.

Как выстроить рацион в обычные дни

Мосли — поклонник средиземноморской диеты. Он уверен, что она благотворно влияет на ЖКТ, помогает избавиться от тревожности, депрессии, зарядиться энергией.

Старайтесь, чтобы в вашем рационе ежедневно присутствовала зелень, нейтральная и горькая, яркие овощи, оливковое масло, белая рыба нежирных сортов и сыры. Пасту, крупы, крахмалистые овощи стоит ограничить, но исключать их полностью не нужно. Просто сочетайте углеводы с хорошей порцией овощей и белка, чтобы чувство сытости сохранялось дольше.

Еда,Майкл Мосли,
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