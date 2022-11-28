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1 час назад

Диетолог рассказала о правильном зимнем рационе

РИА "ФедералПресс"

Зимой нет нужды полностью перестраивать рацион, так как из-за теплой одежды и отопления обменные процессы человека не меняются столь критично. Питаться нужно примерно одинаково в течение года, просто внося сезонные корректировки. Подробнее о них рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова.

Диетолог рассказала о правильном зимнем рационе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Многие уверены, что зимой нужно есть больше жирной, белковой пищи для того, чтобы как-то помочь организму справиться с холодом. Но деле это большое заблуждение. Тяжелая, жирная, жареная еда может привести только к негативным последствиям», – пояснила врач в разговоре с 5-tv.ru.

Зимой, по словам Филипповой, просто нужно добавлять в блюда больше овощей, фруктов и зелени. Особенно стоит уделить внимание апельсинам, мандаринам, лимонам, хурме, корнеплодам и квашеной капусте.

Также диетолог призвала не забывать есть белковую пищу – рыбу, птицу, морепродукты, молочку. Стоит следить и за потреблением воды.

«Жары за окном зимой нет, люди меньше потеют и им не нужно так много пить. Но заметного снижения воды в рационе быть не должно», – сказала врач.

Еще можно добавить к блюдам орехов, сухофруктов и фрипсов, в которых содержится большое количество укрепляющих иммунитет полезных веществ.

Еда,Татьяна Филиппова,
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