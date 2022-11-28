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44 минуты назад

Как мода на «здоровое питание» убивает организм человека

Passion.ru

В эпоху победившего капитализма мало кто всерьез задумывается о составе продуктов, представленных на витринах магазинов.

Как мода на «здоровое питание» убивает организм человека
Фото: Passion.ruPassion.ru

С экранов телевизоров, ноутбуков и гаджетов любимые нами блогеры и артисты говорят, что йогурт, мюсли, протеиновые батончики, соки и безглютеновое печенье – это отличные ингредиенты «полезного завтрака», оставляя за кадром сведения о том, сколько сахара в них содержится. Потребители (то есть мы с вами) даже не замечают, как быстро «подсаживаются» на «сладкий наркотик» XXI века, нанося своему здоровью колоссальный вред.

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«Если мы говорим с вами про самый обычный рафинированный сахар – это антиздоровый продукт. Почему? Потому что в нем нет пользы, нет питательности. Это пустые калории. То есть углеводы есть, сахар есть, но это пустая энергия», - поясняет эндокринолог, диетолог, международный нутрициолог, врач антивозрастной и превентивной медицины Арина Тертышная.

По ее словам, существует разный гликемический индекс у продуктов – это показатель того, как организм реагирует на скорость повышения глюкозы в крови на тот или иной продукт. К сожалению, современный человек пичкает свой организм простыми сахарами в большом количестве, обходя стороной полезные продукты, богатые необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма минералами и витаминами. Так, на фоне скудного рациона питания – мало белков, клетчатки, жиров – происходят постоянные скачки глюкозы в организме.

«Это приводит к риску развития ожирения, инсулинорезистентности (состояние, при котором глюкоза не может попасть в клетку, в связи с чем ее содержание в крови может возрастать – прим. ред.) – а это уже предикторы развития сахарного диабета. Посмотрите, сколько у нас больных по всему миру с ожирением – это уже не просто эпидемия, это пандемия ожирения», - добавляет доктор.

Для того чтобы раз и навсегда понять, что из себя на самом деле представляет «сладкий наркотик» и в каких количествах он неосознанно нами потребляется, Арина Тертышная рекомендует нашим читателям обратить внимание на документальный фильм австралийского режиссера и актера Дэймона Гамо «Сахар». В нем создатель фильма ставит над собой эксперимент, питаясь исключительно теми продуктами, на которых красуется маркировка «healthy» (полезно для здоровья), с целью открыть покупателям глаза на их истинный состав.

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