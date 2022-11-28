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2 часа назад

Терапевт пояснила, почему строгие диеты не работают

Вечерняя Москва

Строгая диета достаточно эффективна, ведь человек в таком случае быстро худеет, однако ее сложно долго соблюдать, из-за чего высок риск срыва. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

Терапевт пояснила, почему строгие диеты не работают
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что диета считается строгой, если ее суточная калорийность не превышает 600–800 калорий. Человек действительно сможет сбросить вес за короткий срок. Но подобные ограничения часто заканчиваются срывами, и тогда человек снова начинает набирать вес.

Врач добавила, что без особой нужды использовать низкокалорийные диеты нежелательно. Прибегнуть к таким способам снижения веса можно, если, например, актеру перед съемками необходимо в кратчайшие сроки избавиться от лишних килограммов, передает Life.ru.

Еда,
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