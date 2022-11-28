Терапевт пояснила, почему строгие диеты не работают

Строгая диета достаточно эффективна, ведь человек в таком случае быстро худеет, однако ее сложно долго соблюдать, из-за чего высок риск срыва. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

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Эксперт пояснила, что диета считается строгой, если ее суточная калорийность не превышает 600–800 калорий. Человек действительно сможет сбросить вес за короткий срок. Но подобные ограничения часто заканчиваются срывами, и тогда человек снова начинает набирать вес.