5 простых рецептов завтрака от московских шеф-поваров

Простые в приготовлении, но эффектные завтраки для тех, кому надоели яичница и бутерброды с колбасой.
хлеб для тостов — 2 ломтика
ветчина — 1 ломтик
плавленый сыр ломтиками (можно заменить обычным сыром) — 1-2 ломтика по вкусу
в вафельницу положите хлеб, сверху сыр и ветчину, закройте еще одним ломтиком хлеба. Выпекайте пару минут до золотистой корочки. Подавайте блюдо горячим.
яйцо — 3 шт.
томаты — 2-3 шт.
грецкие орехи очищенные — 1 горсть
чеснок — 3-4 зубчика
луковица —1 шт.
растительное масло — 3 ст. л.
соль — по вкусу
черный перец — по вкусу
кинза, петрушка — по 10 г
лук, чеснок, орехи и зелень мелко порубите. Томаты нарежьте мелким кубиком. Лук обжарьте на растительном масле, добавьте томаты, немного потомите. Затем добавьте орехи, чеснок и зелень. Добавьте яйца, накройте крышкой на 2-3 минуты. При подаче украсьте зеленью.
белый хлеб или бриошь — 2 ломтика
яйца — 6 шт.
лосось слабосоленый — 40 г
уксус столовый — 1 ст. л.
вино белое — 20 мл
сливочное масло — 50 г
молодой или плавленый сыр — 50 г
укроп — 10 г
соль, перец по вкусу
кипятим воду, добавляем ложку уксуса, не солим. После закипания уменьшаем огонь. Делаем воронку до самых краев (то есть энергично раскручиваем вилкой воду по часовой стрелке). Аккуратно вбиваем в воронку сырое яйцо. Оно само свернется в мешочек. Варим 2 минуты, аккуратно достаем шумовкой, выкладываем на бумажное полотенце. То же самое повторяем со вторым яйцом.
4 желтка ставим на водяную баню и взбиваем венчиком, потихоньку добавляя растопленное сливочное масло, соль и перец. Тонкой струйкой вводим вино и продолжаем взбивать, пока соус не загустеет. Если не хотите использовать вино, можно добавить пару ложек лимонного сока.
обжарьте хлеб на сухой сковороде, намажьте сыром, сверху положите укроп, затем слайсы лосося, сверху — яйцо пашот и в финале — соус голландез.
Сначала приготовим гречотто.
гречка — 100 г
куриный бульон — 75 мл
маскарпоне — 30 г
сыр пармезан тертый — 5 г
петрушка мелко рубленная — 3 г
соль (по вкусу) — 1 г
промытую гречневую крупу залейте горячим бульоном и оставьте на пару часов. Она должна полностью приготовиться, но при этом остаться рассыпчатой. В сотейнике соберите все ингредиенты, кроме зелени и пармезана, прогрейте до состояния ризоттообразной каши, добавьте соль по вкусу, пармезан и зелень, перемешайте.
яйцо пашот — 1 шт.
прошутто (тонкие слайсы) — 30 г
сыр пармезан тертый — 10 г
кресс-салат для украшения
Выложите гречетто на тарелку, сделайте углубление для яйца и положите его туда. Сверху добавьте прошутто, пармезан и украсьте зеленью.
овсянка — 150 г
вода — 250 мл
сахар — 100 г
сначала приготовим карамельную воду. Растопите сахар до образования карамели и залейте его водой. Подождите, пока он полностью растворится. Полученной жидкостью залейте овсянку и дайте ей настояться. Проще всего сделать это вечером, чтобы за ночь она как следует разбухла. Утром останется добавить в кастрюлю немного молока и прогреть вашу кашу. Сверху добавьте пару ложек кокосовых сливок и свежие ягоды по вкусу.