5 простых рецептов завтрака от московских шеф-поваров

Простые в приготовлении, но эффектные завтраки для тех, кому надоели яичница и бутерброды с колбасой.

Фото: Super.ru Super.ru

Вафли-тост от шеф-повара ресторанов «Ян Примус» Анатолия Аношина

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Ингредиенты:

хлеб для тостов — 2 ломтика

ветчина — 1 ломтик

плавленый сыр ломтиками (можно заменить обычным сыром) — 1-2 ломтика по вкусу

Способ приготовления:

в вафельницу положите хлеб, сверху сыр и ветчину, закройте еще одним ломтиком хлеба. Выпекайте пару минут до золотистой корочки. Подавайте блюдо горячим.

Чирбули — самая грузинская яичница от владелицы Saperavi Cafe Хатуны Колбая

Ингредиенты:

яйцо — 3 шт.

томаты — 2-3 шт.

грецкие орехи очищенные — 1 горсть

чеснок — 3-4 зубчика

луковица —1 шт.

растительное масло — 3 ст. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

кинза, петрушка — по 10 г

Способ приготовления:

лук, чеснок, орехи и зелень мелко порубите. Томаты нарежьте мелким кубиком. Лук обжарьте на растительном масле, добавьте томаты, немного потомите. Затем добавьте орехи, чеснок и зелень. Добавьте яйца, накройте крышкой на 2-3 минуты. При подаче украсьте зеленью.

Бенедикт с лососем от шеф-повара Kislovsky Taste&Place Ильи Карпаева

Ингредиенты:

белый хлеб или бриошь — 2 ломтика

яйца — 6 шт.

лосось слабосоленый — 40 г

уксус столовый — 1 ст. л.

вино белое — 20 мл

сливочное масло — 50 г

молодой или плавленый сыр — 50 г

укроп — 10 г

соль, перец по вкусу

Секрет приготовления яиц пашот от шефа:

кипятим воду, добавляем ложку уксуса, не солим. После закипания уменьшаем огонь. Делаем воронку до самых краев (то есть энергично раскручиваем вилкой воду по часовой стрелке). Аккуратно вбиваем в воронку сырое яйцо. Оно само свернется в мешочек. Варим 2 минуты, аккуратно достаем шумовкой, выкладываем на бумажное полотенце. То же самое повторяем со вторым яйцом.

Соус голландез:

4 желтка ставим на водяную баню и взбиваем венчиком, потихоньку добавляя растопленное сливочное масло, соль и перец. Тонкой струйкой вводим вино и продолжаем взбивать, пока соус не загустеет. Если не хотите использовать вино, можно добавить пару ложек лимонного сока.

Сборка блюда:

обжарьте хлеб на сухой сковороде, намажьте сыром, сверху положите укроп, затем слайсы лосося, сверху — яйцо пашот и в финале — соус голландез.

Завтрак с гречкой, яйцом и прошутто от шеф-повара Champ Bistro Арины Журавлевой

Сначала приготовим гречотто.

Ингредиенты:

гречка — 100 г

куриный бульон — 75 мл

маскарпоне — 30 г

сыр пармезан тертый — 5 г

петрушка мелко рубленная — 3 г

соль (по вкусу) — 1 г

Способ приготовления:

промытую гречневую крупу залейте горячим бульоном и оставьте на пару часов. Она должна полностью приготовиться, но при этом остаться рассыпчатой. В сотейнике соберите все ингредиенты, кроме зелени и пармезана, прогрейте до состояния ризоттообразной каши, добавьте соль по вкусу, пармезан и зелень, перемешайте.

Другие ингредиенты:

яйцо пашот — 1 шт.

прошутто (тонкие слайсы) — 30 г

сыр пармезан тертый — 10 г

кресс-салат для украшения

Выложите гречетто на тарелку, сделайте углубление для яйца и положите его туда. Сверху добавьте прошутто, пармезан и украсьте зеленью.

Карамельная овсянка от шеф-повара Capito Александра Архипова

Ингредиенты:

овсянка — 150 г

вода — 250 мл

сахар — 100 г

Способ приготовления: