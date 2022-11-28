Семь полезных питьевых привычек: они помогут вам похудеть

Зимой нам даётся возможность насладиться большим количеством вкусных напитков. Правда, некоторые из них могут помешать вам сбросить вес, если вы рассчитываете похудеть. Вот каких привычек, связанных с напитками, лучше всего придерживаться в холодное время года.

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Если вы хотите поддержать здоровый вес или избавиться от лишних килограммов, то вам помогут в этом следующие привычки.

Употреблять 100-процентный фруктовый сок. То есть в нём не должно быть добавленного сахара. Например, хорошим выбором станет апельсиновый сок, так как он содержит много витамина С. Данный витамин, как известно, помогает поддерживать иммунитет. Ещё лучше всего выбирать обогащённый апельсиновый сок, поскольку в его состав входит витамин D.

Чередовать алкогольные напитки с водой. Дело в том, что алкоголе много калорий, причём подобным напиткам легко потерять счёт на вечеринке. Поэтому лучше не пить один коктейль за другим, а чередовать их со стаканом воды.

Выбирать выпивку с умом. Специалисты рекомендуют для успешного похудения в день выпивать женщинам не более одной порции алкоголя, а мужчинам - не более двух порций. Также вы можете поискать безалкогольный коктейль либо напиток с низким содержанием алкоголя. Однако учитывайте то, что они, скорее всего, калорийны и в них добавлен сахар.

Покупать небольшие бутылки вина. Это позволит вам лучше контролировать количество выпитого.

Пить травяные чаи. В таких напитках нет калорий, но при этом они имеют приятный вкус и отлично успокаивают нервную систему.

Добавлять в праздничные кофейные напитки сиропы без сахара и обезжиренное молоко. Тогда вам не придётся беспокоиться о большом количестве калорий в напитке.

Не забывать о воде. Если вы станете пить много воды, то не будете переедать или перекусывать поздно вечером. К тому же вы можете ошибочно считать, что голодны, хотя на самом деле ваш организм просто обезвожен.