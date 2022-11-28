Нутрициолог Торшина назвала россиянам самые полезные для пищеварения продукты

Пробиотики это полезные бактерии, а пребиотики – пищевые волокна, необходимые для работы кишечника.

Лучшими из пробиотиков является квашеная капуста, квас, чайный гриб (комбуча) и йогурт.

В беседе с Газетой.ru Трошина отметила, что лучше всего, если квашеная капуста сделана дома, но и магазинная подойдет. Только нужно внимательно читать этикетку. В составе должны быть лишь два ингредиента: соль и капуста.

Йогурт также можно сделать дома, из купленной в аптеке специальной закваски. Если вы предпочитаете брать магазинный йогурт, то пусть он будет классическим греческим без каких-либо добавок и сахара. Оптимальной жирностью считается 2–3,5%.

К одним из самых полезных пребиотиков, по мнению нутрициолога, относятся бобовые, в частности фасоль, и цельнозерновая мука. Торшина посоветовала добавлять эту муку в выпечку или покупать цельнозерновой хлеб. В фасоли содержаться растительный белок и крахмал, который хорошо насыщают организм.

Кроме этого эксперт выделила сухофрукты, богатые микроэлементами и растворимыми пищевыми волокнами.