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1 час назад

Нутрициолог Торшина назвала россиянам самые полезные для пищеварения продукты

runews24.ru

Нутрициолог Торшина назвала россиянам самые полезные для пищеварения продукты
Фото: runews24.rurunews24.ru

Пробиотики это полезные бактерии, а пребиотики – пищевые волокна, необходимые для работы кишечника.

Лучшими из пробиотиков является квашеная капуста, квас, чайный гриб (комбуча) и йогурт. 

В беседе с Газетой.ru Трошина отметила, что лучше всего, если квашеная капуста сделана дома, но и магазинная подойдет. Только нужно внимательно читать этикетку. В составе должны быть лишь два ингредиента: соль и капуста.

Йогурт также можно сделать дома, из купленной в аптеке специальной закваски. Если вы предпочитаете брать магазинный йогурт, то пусть он будет классическим греческим без каких-либо добавок и сахара. Оптимальной жирностью считается 2–3,5%.

К одним из самых полезных пребиотиков, по мнению нутрициолога, относятся бобовые, в частности фасоль, и цельнозерновая мука. Торшина посоветовала добавлять эту муку в выпечку или покупать цельнозерновой хлеб. В фасоли содержаться растительный белок и крахмал, который хорошо насыщают организм.

Кроме этого эксперт выделила сухофрукты, богатые микроэлементами и растворимыми пищевыми волокнами.

Однако диабетикам сухофрукты нужно использовать с осторожностью из-за большого количества сахара.

 

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