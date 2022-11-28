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31 минуту назад

Какой продукт Карл III запретил подавать в Букингемском дворце?

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Кажется, что короли и королевы могут позволить себе всё, начиная от эксклюзивных украшений и одежды и заканчивая деликатесами и изысканными блюдами. Однако это не совсем так, ведь правитель — это пример для подражания, поэтому должен с умом подходить к потреблению любого рода продуктов. К слову, совсем недавно во всех королевских резиденциях запретили подавать фуа-гра, что с французского переводится как «жирная печень». Ранее Карл III убирал этот деликатес из своего райдера во время путешествий, но сейчас это правило распространяется на всех представителей королевского двора.

Какой продукт Карл III запретил подавать в Букингемском дворце
Фото: PxherePxhere

Паштет из фуа-гра

Дело в том, что основным ингредиентом этого блюда является печень птицы. Чтобы деликатес получился по-настоящему вкусным, животных принудительно откармливают, что, конечно же, является проявлением варварства и бесчеловечности. Распоряжение Карла III официально дошло и до группы по защите прав животных Peta. Организация подтвердила, что теперь данное правило распространяется на Букингемский дворец и все остальные королевские резиденции. К слову, в знак благодарности заботы о животных Peta отправила королю корзину веганского паштета, которой является хорошей альтернативой для замены традиционного паштета с гусиной печенью.

Поклонники в социальных сетях не перестают петь дифирамбы Карлу III, ведь он первый король, который беспокоится о гусях. «Карл — первый король Англии, которого беспокоит жестокое обращение с гусями. Он, очевидно, помнит, что люди это всего лишь одна группа в большом животном мире. Это хороший знак», — писали активисты в социальных сетях. Однако были и те, кто не особо порадовался стремлениям монарха, ведь было бы неплохо запретить охоту на всех животных, а также заменить искусственным мехом шапки из медвежьей шкуры, которые являются частью формы королевских гвардейцев.

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