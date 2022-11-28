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33 минуты назад

Ученые назвали «запрещенный» продукт, который поможет похудеть без усилий

Вечерняя Москва

Картофель может помочь людям сбросить лишние килограммы, показало исследование американских ученых. Об этом сообщает издание The Sun.

Ученые назвали «запрещенный» продукт, который поможет похудеть без усилий
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В ходе эксперимента выяснилось, что замена мяса картофелем может ускорить потерю веса. Кроме того, испытуемые утоляли голод быстрее. Дело в том, что насыщение обычно происходит, когда люди съедают определенное количество пищи независимо от калорийности, уверены эксперты.

Несмотря на то, что картофель богат питательными веществами, он ассоциируется с повышенным риском развития диабета второго типа и резистентности к инсулину, но исследование показало, что это не так.

Профессор Кандида Ребелло из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Луизиане подчеркнула суть исследования: люди худели не из-за уменьшения порций, а из-за уменьшения калорийности блюд за счет картофеля.

— Заменив часть мяса картофелем, участники быстрее насыщались и часто даже не доедали. То есть похудеть можно без особых усилий, — заявила профессор.

В испытании участвовали 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет с избыточным весом, ожирением или резистентностью к инсулину. Добровольцев посадили на диету, которая включала либо фасоль, горох и мясо или рыбу, либо белый картофель с мясом или рыбой. Около 40 процентов обычного потребления мяса заменили фасолью, горохом или картофелем.

По словам Ребелло, исследование продемонстрировало, что картофель не оказывает негативного влияния на уровень глюкозы в крови.

Еда,
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