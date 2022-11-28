Ученые назвали «запрещенный» продукт, который поможет похудеть без усилий

Картофель может помочь людям сбросить лишние килограммы, показало исследование американских ученых. Об этом сообщает издание The Sun.

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В ходе эксперимента выяснилось, что замена мяса картофелем может ускорить потерю веса. Кроме того, испытуемые утоляли голод быстрее. Дело в том, что насыщение обычно происходит, когда люди съедают определенное количество пищи независимо от калорийности, уверены эксперты.

Несмотря на то, что картофель богат питательными веществами, он ассоциируется с повышенным риском развития диабета второго типа и резистентности к инсулину, но исследование показало, что это не так.

Профессор Кандида Ребелло из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Луизиане подчеркнула суть исследования: люди худели не из-за уменьшения порций, а из-за уменьшения калорийности блюд за счет картофеля.

— Заменив часть мяса картофелем, участники быстрее насыщались и часто даже не доедали. То есть похудеть можно без особых усилий, — заявила профессор.

В испытании участвовали 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет с избыточным весом, ожирением или резистентностью к инсулину. Добровольцев посадили на диету, которая включала либо фасоль, горох и мясо или рыбу, либо белый картофель с мясом или рыбой. Около 40 процентов обычного потребления мяса заменили фасолью, горохом или картофелем.