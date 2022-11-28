Диетолог назвал помогающие быстрее худеть продукты

Содержащийся в рыбе, креветках, свекле и других продуктах хром помогает быстрее худеть, рассказал диетолог Руслан Алиев. О том, какие еще продукты нужно есть, чтобы легче расставаться с лишним весом, он написал в своем Telegram-канале.

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Алиев отметил, что важной для похудения добавкой является трехвалентный хром.

«Хром помогает регулировать уровень глюкозы и усиливает действие инсулина», — объяснил диетолог.

По его словам, человеку требуется 50 микрограммов этого микроэлемента в сутки.

По словам Алиева, хром помогает снизить аппетит, уменьшить количество жира и сохранить объем мышц. Им богаты морепродукты, рыба — речная и морская (скумбрия, зубатка, лосось, сельдь, карась, карп), а также утиное мясо, перловая крупа, печень и свекла.

Люди, регулярно получающие хром в необходимом объеме, за два месяца сжигают на 1,1 килограмма жира больше, чем те, кому его недостает, пояснил диетолог. Однако он предупредил, что при передозировке микроэлемента могут возникнуть побочные эффекты.

«Прием хрома нужно сократить, если возникает головная боль или головокружение, водянистый стул, крапивница», — подвел итог Алиев.