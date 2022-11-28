Девять продуктов, которые улучшат вашу память

В ходе недавнего исследования выяснилось, что укрепить здоровье мозга помогут два напитка. Это вино и чай. Но есть также другие продукты и напитки, которые обеспечивают такой же эффект.

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Диетолог Ян Марбер подчёркивает, что вовсе не обязательно есть сразу несколько видов продуктов, полезных для мозга. Организму может вполне хватить и различных овощей и фруктов, так как питательных веществ в них содержится много.

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Лучшим продуктом, стимулирующим работу мозга, считается чай. Но есть ещё девять вариантов.

Брюссельская капуста. Их полезных веществ в ней содержатся витамин К, сульфорафан, флавоноиды (кверцетин, кемпферол). Однако в неделю рекомендуют учёные употреблять её не чаще, чем 1-2 раза. Цветная капуста и брокколи. Данные продукты считаются прекрасными источниками сульфорафана и флавоноидов. Кроме того, в состав цветной капусты входит холин, который отвечает за основные функции мозга. Ягоды тёмного цвета. Это черника, ежевика, чёрная смородина. В них много антоцианов, благодаря которым можно на 24 % снизить вероятность развития когнитивных нарушений. Зелёные овощи. Имеется в виду листовая зелень. Она считается полезной для мозга за счёт правильного соотношения всех необходимых питательных веществ. Особенно много таких флавоноидов, как кемпферол, - в шпинате и брокколи.

Апельсины. Лучше их употреблять при этом не в виде сока. Тем не менее одно исследование показало, что мужчины, которые выпивали стакан апельсинового сока, имели лучшие показатели функций мозга. Помидоры. Научно доказано, что они содержат много кверцетина и нарингенина. Данные вещества замедляют ухудшение когнитивных способностей у человека. А ещё в помидорах есть ликопин - антиоксидант, уменьшающий окислительный стресс, который вредит мозгу. Какао. Приносит пользу этот напиток благодаря флаванолам. Клубника. За счёт физетина, который входит в её состав, клубника может улучшить долговременную память. Оливковое масло. Вещество изорамнетин, которого особенно много в этом масле, препятствует деградации мозга.