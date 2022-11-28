Эти три вида орехов особенно полезны для женщин

В орехах содержится большое количество витаминов и минералов. Поэтому они являются довольно популярной закуской. Кроме того, как отмечает диетолог Фатен Фаваз, некоторые орехи наибольшую пользу приносят именно женскому организму.
Эксперт по питанию Фатен Фаваз рассказала, чем же для женщин особенно полезны миндаль, грецкие орехи и кешью.
Источник питательных веществ. Также в орехах мало углеводов и много жиров. А ещё в их состав входят селен, магний, витамин Е. Содержат много антиоксидантов. Это полифенолы, которые защищают клетки организма от повреждений и влияния «плохого» холестерина. Помогают похудеть. Исследования показывают, что организм человека усваивает не все калории, которые содержатся в орехах. Снижают показатели холестерина и триглицеридов. При этом они повышают уровень «хорошего» холестерина.
Помогают при метаболическом синдроме, диабете второго типа. Об этом говорят результаты нескольких исследований. Происходит это за счёт того, что орехи снижают сахар в крови и давление у людей с указанными заболеваниями. Уменьшают воспаление. Особенно это касается тех, кто страдает серьёзными болезнями, в том числе диабетом, заболеваниями почек. В их состав входит много клетчатки. Это вещество снижает вероятность развития болезней у человека, помогает дольше ощущать себя сытым, полезно для кишечника. Снижают вероятность столкнуться с инсультом и инфарктом. Такой эффект достигается благодаря повышению уровня «хорошего» холестерина, улучшению функционирования артерий и другим полезным для организма свойствам.
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