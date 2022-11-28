Эти три вида орехов особенно полезны для женщин

В орехах содержится большое количество витаминов и минералов. Поэтому они являются довольно популярной закуской. Кроме того, как отмечает диетолог Фатен Фаваз, некоторые орехи наибольшую пользу приносят именно женскому организму.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперт по питанию Фатен Фаваз рассказала, чем же для женщин особенно полезны миндаль, грецкие орехи и кешью.

Источник питательных веществ. Также в орехах мало углеводов и много жиров. А ещё в их состав входят селен, магний, витамин Е. Содержат много антиоксидантов. Это полифенолы, которые защищают клетки организма от повреждений и влияния «плохого» холестерина. Помогают похудеть. Исследования показывают, что организм человека усваивает не все калории, которые содержатся в орехах. Снижают показатели холестерина и триглицеридов. При этом они повышают уровень «хорошего» холестерина.

Помогают при метаболическом синдроме, диабете второго типа. Об этом говорят результаты нескольких исследований. Происходит это за счёт того, что орехи снижают сахар в крови и давление у людей с указанными заболеваниями. Уменьшают воспаление. Особенно это касается тех, кто страдает серьёзными болезнями, в том числе диабетом, заболеваниями почек. В их состав входит много клетчатки. Это вещество снижает вероятность развития болезней у человека, помогает дольше ощущать себя сытым, полезно для кишечника. Снижают вероятность столкнуться с инсультом и инфарктом. Такой эффект достигается благодаря повышению уровня «хорошего» холестерина, улучшению функционирования артерий и другим полезным для организма свойствам.