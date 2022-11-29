Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Миллеровская рассказала про вред глютена

runews24.ru

Глютен - это особый белок, содержащийся в крупе, в частности, в макаронах, сладостях, готовых хлопьях и многих других продуктах питания.

Диетолог Миллеровская рассказала про вред глютена
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Здоровому человеку глютен не навредит. Однако есть группа риска – люди с непереносимостью растительного белка.

Непереносимость глютена может передаваться по наследству, но не возникает просто так. Если в рационе человека с непереносимостью содержится большое количество растительного белка, то может повредиться тонкая слизистая кишечника. Это является провоцирующим фатором возникновения рака.

«Есть риск возникновения и развития онкологических и воспалительных заболеваний органов ЖКТ, а также вторичного остеопороза», - рассказала специалист изданию «Правда.ру».

Для выявления непереносимости глютена необходимо обратиться к врачу и изменить режим питания.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители