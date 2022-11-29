Диетолог Миллеровская рассказала про вред глютена

Глютен - это особый белок, содержащийся в крупе, в частности, в макаронах, сладостях, готовых хлопьях и многих других продуктах питания.

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Здоровому человеку глютен не навредит. Однако есть группа риска – люди с непереносимостью растительного белка.

Непереносимость глютена может передаваться по наследству, но не возникает просто так. Если в рационе человека с непереносимостью содержится большое количество растительного белка, то может повредиться тонкая слизистая кишечника. Это является провоцирующим фатором возникновения рака.

«Есть риск возникновения и развития онкологических и воспалительных заболеваний органов ЖКТ, а также вторичного остеопороза», - рассказала специалист изданию «Правда.ру».