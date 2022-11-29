Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Российский диетолог перечислила антистресс-продукты

Vse42.ru

Нутрициолог и диетолог Кристина Плотникова назвала ряд продуктов, которые помогут справиться со стрессом. В их числе помидоры и рыба.

Российский диетолог перечислила антистресс-продукты
Фото: Vse24Vse24

По словам специалиста, помидор является природным антидепрессантом, который также называют овощем хорошего настроения, поскольку помимо витаминов и минералов, он содержит тирамин (превращающийся в серотонин) и фенилаланин (поддерживающий стабильное состояние эндорфина).

Вместе с тем поможет и горький шоколад, поскольку какао-бобы восполняют запасы эндорфинов, за счет чего подавляется стресс, появляется спокойствие и радость. А избежать столкновения с подобным состоянием можно, если включить в свой рацион каши, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы. Лучше всего чаще употреблять овсяную и гречневую крупы, поскольку первая способствует выработке серотонина, а вторая – понижению тревожности.

Также помогает в борьбе со стрессом чай: зеленый с мятой, регулярное употребление которого стабилизирует работу ЦНС и подавляет тревожность; мятный, способствующий релаксу и быстрому засыпанию; настой мелиссы, борющийся с нервным напряжением и позволяющий контролировать эмоции; ромашковый, который расслабляет мышцы и снимает панику.

Кроме того, в список продуктов для избавления от стресса попали жирная рыба, поскольку в ней содержатся Омега-3 и Омега-6, способные стабилизировать работу нервных клеток, и морская капуста, богатая йодом, необходимым для нормального функционирования щитовидной железы, которая отвечает за реакцию организма на стресс, пишет Pravda.ru.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители