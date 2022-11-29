Российский диетолог перечислила антистресс-продукты

Нутрициолог и диетолог Кристина Плотникова назвала ряд продуктов, которые помогут справиться со стрессом. В их числе помидоры и рыба.

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По словам специалиста, помидор является природным антидепрессантом, который также называют овощем хорошего настроения, поскольку помимо витаминов и минералов, он содержит тирамин (превращающийся в серотонин) и фенилаланин (поддерживающий стабильное состояние эндорфина).

Вместе с тем поможет и горький шоколад, поскольку какао-бобы восполняют запасы эндорфинов, за счет чего подавляется стресс, появляется спокойствие и радость. А избежать столкновения с подобным состоянием можно, если включить в свой рацион каши, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы. Лучше всего чаще употреблять овсяную и гречневую крупы, поскольку первая способствует выработке серотонина, а вторая – понижению тревожности.

Также помогает в борьбе со стрессом чай: зеленый с мятой, регулярное употребление которого стабилизирует работу ЦНС и подавляет тревожность; мятный, способствующий релаксу и быстрому засыпанию; настой мелиссы, борющийся с нервным напряжением и позволяющий контролировать эмоции; ромашковый, который расслабляет мышцы и снимает панику.