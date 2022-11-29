Россиянам сообщили о вреде граната: кому нельзя его есть

При некоторых заболеваниях есть гранат противопоказано. Он может нанести вред здоровью, сообщила врач-диетолог Гульшат Сираева.
В гранате содержатся фруктовые кислоты и дубильные соединения, которые вредят здоровью человека, но только при определенных заболеваниях, отметила Сираева.
Его противопоказано употреблять во время обострения панкреатита, энтерита и гастрита, при язве желудка или кишечника, при геморрое или склонности к запорам, а также в случае, если повреждена зубная эмаль. Врач также не рекомендует есть гранат, если у вас есть на него аллергическая реакция, передает «Доктор Питер».
Несмотря на это, гранат обладает и полезными свойствами. Благодаря клетчатке он способен нормализовать пищеварение и улучшить работу мозга, а с помощью меди поддержать эластичность сосудов. Витамин К в гранате помогает усваивать кальций, а витамин B улучшать иммунитет.