Россиянам сообщили о вреде граната: кому нельзя его есть

Его противопоказано употреблять во время обострения панкреатита, энтерита и гастрита, при язве желудка или кишечника, при геморрое или склонности к запорам, а также в случае, если повреждена зубная эмаль. Врач также не рекомендует есть гранат, если у вас есть на него аллергическая реакция, передает «Доктор Питер».