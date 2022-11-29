Врач назвала оливье самым вредным блюдом на новогоднем столе

«Колбасу лучше заменить на отварную курицу, майонез — на нежирную сметану, соленые огурцы — на свежие (или их можно класть дополнительно). Картошку в салате можно заменить на более полезную белую фасоль. Кроме того, можно либо не класть в салат яйца совсем, либо положить их, но в малом количестве», — предложила Купфер.