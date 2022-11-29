Врач назвала оливье самым вредным блюдом на новогоднем столе

Самым вредным блюдом на новогоднем столе является салат оливье, поскольку в нем содержатся «химические» продукты. Об этом заявила диетолог Марина Купфер.
Врач уточнила, что в ставшей классической версии салата оливье есть сразу несколько далеко не полезных компонентов: колбаса, майонез и соленые огурцы. Помимо этого, салат является довольно калорийным из-за яиц. Если учесть, что кроме оливье на стол подают жирные мясные блюда, то организм получает весьма мощный удар, поясняет «Общественная служба новостей».
Чтобы сделать салат менее вредным, диетолог посоветовала заменить вредные для организма продукты на их полезные аналоги.
«Колбасу лучше заменить на отварную курицу, майонез — на нежирную сметану, соленые огурцы — на свежие (или их можно класть дополнительно). Картошку в салате можно заменить на более полезную белую фасоль. Кроме того, можно либо не класть в салат яйца совсем, либо положить их, но в малом количестве», — предложила Купфер.
Не рекомендуется сразу смешивать между собой все ингредиенты оливье. Блюдо лучше хранить в холодильнике, а заправку — свежий зеленый лук и сметану — добавлять по мере необходимости. Таким образом салат дольше сохранит свои полезные свойства и при этом останется свежим.