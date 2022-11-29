Опасен ли кофе, когда раскалывается голова?

Головную боль терпеть непросто — так и тянет что-нибудь выпить. Обычно люди пьют обезболивающие, кофе, чай и даже коньяк. Но не все «снадобья» одинаково эффективны. К примеру, пользу от коньяка врач-невролог Наталья Шиндряева считает сомнительной. Обезболы могут помочь, но нужно быть осторожным. Ещё сложнее обстоит дело с кофе и чаем: в одних случаях они выручают, а в других — могут сделать ещё хуже.

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По словам Шиндяевой, при появлении головной боли самое главное — определить её причину. Потому что только тогда можно будет выбрать верный способ лечения. Бывает, голова раскалывается из-за мышечного напряжения. В таком случае помогут иглорефлексотерапия, массаж, нестероидные противовоспалительные средства.

А вот бежать и бесконтрольно принимать обезболивающие нельзя, подчеркнула врач. Она пояснила, что таблетки блокируют определённые рецепторы и в какой-то момент просто перестают действовать.

Частенько боль пытаются снять, выпив крепкий кофе или чай. Но тут не всё так однозначно. При пониженном артериальном давлении эти напитки могут облегчить состояние. Но вот при повышенном они, наоборот, могут сделать ещё хуже. Что касается спиртного, то при головной боли оно тоже противопоказано.