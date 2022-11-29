Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
44 минуты назад

Запивая боль. Опасен ли кофе, когда раскалывается голова?

Секрет Фирмы

Головную боль терпеть непросто — так и тянет что-нибудь выпить. Обычно люди пьют обезболивающие, кофе, чай и даже коньяк. Но не все «снадобья» одинаково эффективны. К примеру, пользу от коньяка врач-невролог Наталья Шиндряева считает сомнительной. Обезболы могут помочь, но нужно быть осторожным. Ещё сложнее обстоит дело с кофе и чаем: в одних случаях они выручают, а в других — могут сделать ещё хуже.

Опасен ли кофе, когда раскалывается голова?
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

По словам Шиндяевой, при появлении головной боли самое главное — определить её причину. Потому что только тогда можно будет выбрать верный способ лечения. Бывает, голова раскалывается из-за мышечного напряжения. В таком случае помогут иглорефлексотерапия, массаж, нестероидные противовоспалительные средства.

А вот бежать и бесконтрольно принимать обезболивающие нельзя, подчеркнула врач. Она пояснила, что таблетки блокируют определённые рецепторы и в какой-то момент просто перестают действовать.

Частенько боль пытаются снять, выпив крепкий кофе или чай. Но тут не всё так однозначно. При пониженном артериальном давлении эти напитки могут облегчить состояние. Но вот при повышенном они, наоборот, могут сделать ещё хуже. Что касается спиртного, то при головной боли оно тоже противопоказано.

А вы знали, что головная боль может указывать на рак? Врач-нейрохирург Кристина Любимая объясняла, когда нужно бить тревогу.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители