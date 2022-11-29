3 рецепта, которые поднимут настроение и спасут от депрессии

В снежные дни, которые навевают депрессивные состояния и меланхолию, хочется укутаться в теплый плед и посмотреть любимый сериал. У всех нас появляется желание тратить меньше усилий и времени на приготовление еды. Поэтому мы с командой Grow Food собрали подборку из трех полезных и несложных рецептов, которые сделают пасмурный и дождливый день намного ярче.
1. Пшеничные блинчики со шпинатом и семгой
Ингредиенты:
- Свежий шпинат — 80-100 г
- Куриные яйца — 2 шт
- Молоко — 120 мл
- Кефир — 150 мл
- Сода — 0.5 чайных ложки
- Пшеничная мука — 200 г
- Растительное масло — 50 мл
- Сливочное масло — 1 кубик
- Сахар — 1 щеп
- Соль — 2 щеп
- Малосольная семга — 200 г
Способ приготовления:
- Листья шпината очень хорошо сочетаются с самыми разными ингредиентами — например, с соленой красной рыбой и творожным сыром.
- Для начала сделаем нежные пшеничные блинчики, а потом добавим начинку из семги со шпинатом. Яйца взобьем при помощи миксера с сахаром в течение 1-1,5 минут, до пышности. Добавляем кефир, соду и перемешиваем. Затем просеем муку, размешиваем еще раз и добавляем молоко. Теперь взобьем тесто миксером, чтобы не осталось комочков, добавим растительное масло и перемешаем.
- Очень хорошо разогреваем сковороду и выпекаем блинчики с каждой стороны до румяности. Советуем печь их на блинной сковороде.
- Далее переходим к начинке. Свежий шпинат опустим на пять минут в холодную воду, затем тщательно промоем каждый листик под водой. Нарезаем листики полосками шириной 1,5-2 см. Растопим на сковороде кусочек сливочного масла и выложим на нее шпинат. Помешивая, пассеруем на небольшом огне 3-4 минуты, пока шпинат не станет мягким. Нарежем кусочками соленую рыбу и добавляем ее к шпинату, перемешиваем.
- Блинчики со шпинатом и красной рыбой — это не только вкусно, но еще и очень полезно. В таком блюде всего 301 ккал.
Фетучини с лососем в сливочном соусе
- Лосось — 300-400 гр
- Лук — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Сыр Дорблю — 100 гр
- Сливки 20% — 500 мл
- Фетучини — 300 гр
- Сыр пармезан — 30 гр
- Масло оливковое — 2-3 ст.л
- Вода горячая — 100-150 мл
- Соль, перец черный — по вкусу
Способ приготовления:
- Переходим к рецепту потрясающего блюда из пасты и сливочного соуса с лососем, в котором всего 408 ккал. Это отличный вариант для ужина, который готовится очень быстро и без лишних усилий.
- Перед началом приготовления соуса нужно поставить нагреваться воду для пасты. Лук мелко нашинковать и обжарить пару минут на оливковом масле. Чеснок мелко нарезать и добавить к луку, обжарить еще пару минут. Затем залить сливками. Рыбу нарезать на кубики и добавить в тот момент, когда закипят сливки.
- Сыр нарезать на кубики и добавить после того, как закипит соус с рыбой. Периодически помешивая, готовить еще пару минут. Соус начнет густеть, после добавить воды 100-150 мл.
- В конце посолить и поперчить по вкусу. Для большей сочности, можно добавить в пасту еще свежие овощи, брокколи или помидоры.
Десерт с мюсли и клубничным конфитюром
Ингредиенты:
- Творог (можно взять обезжиренный) — 1 стакан
- Сметана (можно заменить обезжиренным йогуртом) — 0,5 стакана
- Мюсли — 1 стакан
- Клубника — 400 г
- Сахар — 250 г
- Желатин — 10 г
- Вода — 60 г
- Лимонная кислота — одна чайная ложка
- Мята — для украшения
Способ приготовления:
- Если раньше мы ели мюсли и клубнику в более простом йогуртовом варианте, то сегодня предлагаем объединить эти продукты и приготовить творожный десерт. Если вместо привычного завтрака съесть баночку этого десерта, то хорошее настроение гарантируется на целый день!
- Творог для приготовления десерта нужен мягкий. Добавляем к нему сметану (или йогурт, если хотите уменьшить калорийность блюда). Творожную массу взбиваем блендером до однородности. Творожный крем должен быть достаточно пышным и густым.
- Для конфитюра из клубники понадобится промыть ягоды и сложить клубнику в емкость, смешав с сахаром. Далее нужно нагреть клубнично-сахарную массу на медленном огне, не доводя ее до кипения. Затем аккуратно перемешать клубнику. После этого блендером превратить массу в пюре, довести его до кипения, снимая пену и проварить около 5 минут.
- Клубничное пюре поставить на слабый огонь и растворить в нем желатин. Добавить лимонную кислоту, перемешать массу и не доводить до кипения.
- Осталось только собрать все части десерта воедино. Распределяем половину всего творожного крема по баночкам, высоким стаканам или формам. Сверху засыпаем мюсли. Теперь добавляем конфитюр. Снова повторяем в такой же последовательности. Украшаем десерт клубникой, мятой и наслаждаемся.
- Десерт по-настоящему прекрасен еще и тем, что его калорийность составляет 252 ккал. А так же, в нем присутствует витамин В12, фосфор и селен.