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1 час назад

3 полезных рецепта, которые поднимут настроение и спасут от депрессии

WMJ.ru

В снежные дни, которые навевают депрессивные состояния и меланхолию, хочется укутаться в теплый плед и посмотреть любимый сериал. У всех нас появляется желание тратить меньше усилий и времени на приготовление еды. Поэтому мы с командой Grow Food собрали подборку из трех полезных и несложных рецептов, которые сделают пасмурный и дождливый день намного ярче.

3 рецепта, которые поднимут настроение и спасут от депрессии
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Елена Свиридова Нутрициолог, эксперт Grow Food

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1. Пшеничные блинчики со шпинатом и семгой

Ингредиенты:
  • Свежий шпинат — 80-100 г
  • Куриные яйца — 2 шт
  • Молоко — 120 мл
  • Кефир — 150 мл
  • Сода — 0.5 чайных ложки
  • Пшеничная мука — 200 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Сливочное масло — 1 кубик
  • Сахар — 1 щеп
  • Соль — 2 щеп
  • Малосольная семга — 200 г
Способ приготовления:
  1. Листья шпината очень хорошо сочетаются с самыми разными ингредиентами — например, с соленой красной рыбой и творожным сыром.
  2. Для начала сделаем нежные пшеничные блинчики, а потом добавим начинку из семги со шпинатом. Яйца взобьем при помощи миксера с сахаром в течение 1-1,5 минут, до пышности. Добавляем кефир, соду и перемешиваем. Затем просеем муку, размешиваем еще раз и добавляем молоко. Теперь взобьем тесто миксером, чтобы не осталось комочков, добавим растительное масло и перемешаем.
  3. Очень хорошо разогреваем сковороду и выпекаем блинчики с каждой стороны до румяности. Советуем печь их на блинной сковороде.
  4. Далее переходим к начинке. Свежий шпинат опустим на пять минут в холодную воду, затем тщательно промоем каждый листик под водой. Нарезаем листики полосками шириной 1,5-2 см. Растопим на сковороде кусочек сливочного масла и выложим на нее шпинат. Помешивая, пассеруем на небольшом огне 3-4 минуты, пока шпинат не станет мягким. Нарежем кусочками соленую рыбу и добавляем ее к шпинату, перемешиваем.
  5. Блинчики со шпинатом и красной рыбой — это не только вкусно, но еще и очень полезно. В таком блюде всего 301 ккал.

Фетучини с лососем в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • Лосось — 300-400 гр
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сыр Дорблю — 100 гр
  • Сливки 20% — 500 мл
  • Фетучини — 300 гр
  • Сыр пармезан — 30 гр
  • Масло оливковое — 2-3 ст.л
  • Вода горячая — 100-150 мл
  • Соль, перец черный — по вкусу
Способ приготовления:
  1. Переходим к рецепту потрясающего блюда из пасты и сливочного соуса с лососем, в котором всего 408 ккал. Это отличный вариант для ужина, который готовится очень быстро и без лишних усилий.
  2. Перед началом приготовления соуса нужно поставить нагреваться воду для пасты. Лук мелко нашинковать и обжарить пару минут на оливковом масле. Чеснок мелко нарезать и добавить к луку, обжарить еще пару минут. Затем залить сливками. Рыбу нарезать на кубики и добавить в тот момент, когда закипят сливки.
  3. Сыр нарезать на кубики и добавить после того, как закипит соус с рыбой. Периодически помешивая, готовить еще пару минут. Соус начнет густеть, после добавить воды 100-150 мл.
  4. В конце посолить и поперчить по вкусу. Для большей сочности, можно добавить в пасту еще свежие овощи, брокколи или помидоры.

Десерт с мюсли и клубничным конфитюром

Ингредиенты:
  • Творог (можно взять обезжиренный) — 1 стакан
  • Сметана (можно заменить обезжиренным йогуртом) — 0,5 стакана
  • Мюсли — 1 стакан
  • Клубника — 400 г
  • Сахар — 250 г
  • Желатин — 10 г
  • Вода — 60 г
  • Лимонная кислота — одна чайная ложка
  • Мята — для украшения
Способ приготовления:
  1. Если раньше мы ели мюсли и клубнику в более простом йогуртовом варианте, то сегодня предлагаем объединить эти продукты и приготовить творожный десерт. Если вместо привычного завтрака съесть баночку этого десерта, то хорошее настроение гарантируется на целый день!
  2. Творог для приготовления десерта нужен мягкий. Добавляем к нему сметану (или йогурт, если хотите уменьшить калорийность блюда). Творожную массу взбиваем блендером до однородности. Творожный крем должен быть достаточно пышным и густым.
  3. Для конфитюра из клубники понадобится промыть ягоды и сложить клубнику в емкость, смешав с сахаром. Далее нужно нагреть клубнично-сахарную массу на медленном огне, не доводя ее до кипения. Затем аккуратно перемешать клубнику. После этого блендером превратить массу в пюре, довести его до кипения, снимая пену и проварить около 5 минут.
  4. Клубничное пюре поставить на слабый огонь и растворить в нем желатин. Добавить лимонную кислоту, перемешать массу и не доводить до кипения.
  5. Осталось только собрать все части десерта воедино. Распределяем половину всего творожного крема по баночкам, высоким стаканам или формам. Сверху засыпаем мюсли. Теперь добавляем конфитюр. Снова повторяем в такой же последовательности. Украшаем десерт клубникой, мятой и наслаждаемся.
  6. Десерт по-настоящему прекрасен еще и тем, что его калорийность составляет 252 ккал. А так же, в нем присутствует витамин В12, фосфор и селен.
Еда,Елена Свиридова,
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