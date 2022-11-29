3 рецепта, которые поднимут настроение и спасут от депрессии

В снежные дни, которые навевают депрессивные состояния и меланхолию, хочется укутаться в теплый плед и посмотреть любимый сериал. У всех нас появляется желание тратить меньше усилий и времени на приготовление еды. Поэтому мы с командой Grow Food собрали подборку из трех полезных и несложных рецептов, которые сделают пасмурный и дождливый день намного ярче.