Что такое правильное питание и существует ли оно вообще

Правильно и здорово питаться вам посоветует любой врач, однако самого по себе понятия «правильное питание» вообще-то в мире не существует.

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По большому счёту любая еда, если она не испорчена, по-своему полезна. Даже если на её упаковке нет соответствующей надписи. Врач-нутрициолог Виктория Вишнякова рассказала, как получать от еды удовольствие и соблюдать правильный баланс в своём рационе.

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По словам Вишняковой, фокусирование на «правильном» и «неправильном» питании только увеличивает страхи и беспокойства при приёме пищи. Может возникнуть ощущение, будто ты делаешь что-то не то и вредишь своему организму нездоровыми продуктами. И в итоге мы получаем не удовольствие от еды, а только лишний стресс, тревогу и подавленное состояние. Тогда и любые витамины, сколько бы их ни было в потребляемых нами продуктах, впрок не пойдут — стресс «перебьёт» все потенциальные для здоровья бонусы.

«Представьте, что вы оказались на необитаемом острове ждёте, пока вас спасут. Вокруг нет никаких плодов, но волной вынесло чей-то чемодан с чипсами и шоколадом. Благодаря этой еде вы не умрёте с голоду, пока спасатели ищут вас. Назвать опасной, вредной и тем более бесполезной её совершенно точно нельзя», — пояснила врач.

Она напомнила, что еда нам необходима для энергии и получения питательных веществ. Но кроме того, еда приносит нам удовольствие, не стоит стыдиться и стесняться время от времени наполняться приятными эмоциями от вкусной еды.

«Наша задача в построении рациона — получить нужное количество всех нутриентов и удовольствие в пределах адекватного количества энергии. Поэтому вместо словосочетания "правильное питание" уместнее использовать "сбалансированное"», — отметила Вишнякова.

В сбалансированном рационе можно найти место любым продуктам, даже самым «вредным». Например, запечённый картофель мы будем использовать в качестве основы рациона, а чипсы — как опциональный или дополнительный продукт. Например, в качестве закуски к овощам.

«В полноценном рационе 85% — продукты с высокой пищевой плотностью. Например, для среднестатистического взрослого 1700 ккал будут отведены под овощи, фрукты, крупы, растительные и животные белки, а 300 ккал — на чипсы, печенье, сладости и другие подобные продукты», — рассказала нутрициолог.