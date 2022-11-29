Зачем льняное масло тем, кто хочет сохранить здоровье

- Какое-то время диетология использовала состав продуктов как основной ориентир. В современном мире при норме 2200-2500 калорий для активного человека мы потребляем 3000-3500 калорий - то есть явно больше, чем нам нужно, - замечает микробиолог. - Ориентироваться на калории можно, если есть цель сбавить вес. Но лучше держать курс на разнообразие рациона и обращать внимание не только на содержание белков, жиров и углеводов, но и на витамины, и минералы. В помидорах со своего огорода их явно будет больше, чем в тех, что покупаешь зимой в супермаркете. То есть в приоритете должно быть сезонное, натуральное, яркое и вкусное, а не тепличное без цвета и запаха. Основной тренд - выбирать более плотные по нутриентам продукты, более настоящие. И посоветую заменить зимние помидоры, например, на репку с льняным маслом.