Зачем льняное масло тем, кто хочет сохранить здоровье

Чем льняное масло так полезно и что происходит с организмом человека, который его регулярно употребляет, мы узнали у эксперта по здоровому питанию, ученого-микробиолога, научного директора Института образовательной медицины Дмитрия Алексеева.
"Где родился, там и пригодился" Дмитрий Алексеев уверен: в основе здорового питания лежит выбор в пользу местных, сезонных продуктов. - Часто мы недооцениваем разнообразие продуктов, которое есть вокруг нас. Выбирая еду, нужно ориентироваться на то, что растет в нашей средней полосе. В Тольятти, например, в 2023 году начнут производить льняное масло на новом комбинате пищевых продуктов. Это одна из тех культур, которая для нашей почвы, для наших широт свойственна, - рассказывает Алексеев. - Она хорошо влияет на почву, из нее можно делать ткани и, конечно же, употреблять в пищу. Мода на лен появилась сравнительно недавно вместе с движением ЗОЖ, 20-30 лет назад, и льняное масло – это один из символов такого здорового движения.
Дмитрий Алексеев отмечает: по статистике, всего 10-20 % россиян смотрят на состав продуктов, который указан почти на всех упаковках. А между тем знание количества калорий, белков, жиров и углеводов – это первый шаг к здоровому питанию.
- Какое-то время диетология использовала состав продуктов как основной ориентир. В современном мире при норме 2200-2500 калорий для активного человека мы потребляем 3000-3500 калорий - то есть явно больше, чем нам нужно, - замечает микробиолог. - Ориентироваться на калории можно, если есть цель сбавить вес. Но лучше держать курс на разнообразие рациона и обращать внимание не только на содержание белков, жиров и углеводов, но и на витамины, и минералы. В помидорах со своего огорода их явно будет больше, чем в тех, что покупаешь зимой в супермаркете. То есть в приоритете должно быть сезонное, натуральное, яркое и вкусное, а не тепличное без цвета и запаха. Основной тренд - выбирать более плотные по нутриентам продукты, более настоящие. И посоветую заменить зимние помидоры, например, на репку с льняным маслом.
Дмитрий Алексеев подчеркивает: в современном питании много жиров из животных продуктов (молока, мяса и других). Именно такие жиры являются серьезным фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний.
- Это тот самый вредный холестерин, который образуется из животных жиров. Из растительных, ненасыщенных жиров формируется полезный продукт. Эти жиры легкодоступны, участвуют в метаболизме – наш мозг безумно любит здоровые полезные жиры. Мы видим в клинических исследованиях, что здоровые люди используют в питании большее количество ненасыщенных жиров (здесь самые важные, самые главные из них – Омега-3, альфа-линоленовая кислота из льняного масла). Так, чем больше таких кислот, тем ниже риски и лучше здоровье, - рассказывает эксперт.
Важно: это не значит, что нужно выпивать стакан льняного масла каждый день, но ввести его в рацион - необходимо.
А вот что точно нужно сократить – это употребление сахара, мясных полуфабрикатов (сосисок, колбас и др.) и алкоголя, говорит Алексеев. В то же время ученый уверен: на всякое "табу" есть еще и "мера". Так, например, сладкое, конечно, нельзя, но когда оно в меру, то иногда можно себя побаловать.