Топ-5 самых странных десертов в мире

Мы привыкли, что десерт - это что-то сладкое и обязательно красивое, но это не всегда так. В этой статье представлены топ-5 странных и популярных десертов в разных странах мира.

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Обычно мы рассказываем о красивых десертах и эстетичных кофейнях, но сегодня речь пойдет о странных десертах разных народов мира. Удивительно, что во многих странах сладости представляют собой абсолютно непонятное для нас, жителей России, явление.

Топ-5 возглавляет перуанский десерт - пикаронес и зарда.

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Первое - это пончик, но не в традиционном понимании. Основой для его теста служат овощи: тыква, батат, кабачки, картофель. Второе - это рис с сухофруктами, или попросту - сладкий плов. Сложно назвать это все десертом, но потомки древних инков считают иначе и наслаждаются своим угощением.

На втором месте - американская “рвота единорога”.

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За неприятным названием кроется вполне себе понятный набор - цветные маршмеллоу: сладко и ярко, все как любит местное население.

Третье место с почетом занимает турецкий десерт - тавук-гексу - османский вариант британского пудинга.

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В основе его не хлеб и тесто, а фарш, молоко и сахар. Странное сочетание, на первый взгляд, но что поделаешь, если еще давным давно даже султаны баловались таким угощением.

Четвертое место отдается таиландской санкайе - тыква с заварным кремом.

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Десерт чем-то напоминает вывернутый наизнанку пирог.

На последнем месте, но не последнем по экзотичности, находится бразильское мороженое из авокадо.

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Приготовить его можно даже дома, если получится найти вкусный спелый плод.