Чек-лист: продукты к Новому году, которые лучше купить заранее

Декабрь, пожалуй, самый суетливый месяц в году. Особенно, для женщин. За 31 один день мы пытаемся закрыть рабочие задачи, успеть сделать все бьюти-процедуры, купить подарки близким, украсить дом и составить новогоднее меню. Неудивительно, что к концу месяца от праздничного настроения не остается и следа.

Фото: Кадр из фильма "Старый Новый год" Кадр из фильма "Старый Новый год"

Однако избежать спешки и суеты возможно, если начать подготовку к празднику заранее. К примеру, еще в начале декабря можно закупиться продуктами с длинным сроком годности. Это позволит вам избежать очередей в супермаркетах в конце месяца и сберечь нервы. Подробнее о продуктах, которые можно купить уже сейчас – в материале "Рамблера".

Спиртное

Шампанское, вино и другие алкогольные напитки к праздничному столу смело можно приобретать заранее. Скорее всего, ближе к 31 декабря напитки начнут дорожать. Кроме того, отправившись в супермаркет в последний момент, вы рискуете столкнуться с полупустыми полками, на которых сложно будет отыскать любимый напиток.

Икра

Икра в заводских баночках, как правило, хранится несколько месяцев. Главное, после покупки сразу же отправить продукт в холодильник – при комнатной температуре икра может испортиться.

Консервы

Горошек для оливье, консервированный лосось для мимозы, а также оливки, маслины и другие консервы, необходимые к столу –все это лучше приобрести заблаговременно. Эти продукты точно не испортятся.

Конфеты и шоколад

Сладости смело можно хранить 1,5 месяца. Только делать это нужно правильно. Шоколад не стоит убирать в холодильник или класть его возле батареи. Лучше отвести для него прохладное темное место.

Майонез

Незаменимый спутник новогодних салатов, как правило, хранится 30 дней. Смело приобретайте его в начале декабря.

Мороженое мясо