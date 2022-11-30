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26 минут назад

Какие блюда приготовить из хурмы

runews24.ru

Начался сезон хурмы. Этот фрукт можно найти во всех супермаркетах и на рынках.

Какие блюда приготовить из хурмы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Из хурмы эксперты Food ru предлагают приготовить смузи. Для этого в блендере нужно смешать этот фрукт, добавить жидкости. Также смузи можно дополнить бананом, свежем морковным соком, кусочком имбиря.

Зелёный салат с хурмой будет не только вкусным, но и полезным. Нужно порезать на кусочки фрукт, добавить туда грецких орехов, сыр, салатные листья.

Также можно приготовить мясной рулет, в который следует добавить хурму. Она отлично сочетается с различными видами мяса.

На гарнир можно сделать рагу из хурмы, вяленых томатов, грецких орехов.

Также из хурмы можно приготовить сладкий пирог, кисель или желе.

Кроме того, этот фрукт отлично сочетается с творогом, сливками и сгущёнкой. Так что можно сделать такой десерт.

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