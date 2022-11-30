Какие блюда приготовить из хурмы

Начался сезон хурмы. Этот фрукт можно найти во всех супермаркетах и на рынках.
Из хурмы эксперты Food ru предлагают приготовить смузи. Для этого в блендере нужно смешать этот фрукт, добавить жидкости. Также смузи можно дополнить бананом, свежем морковным соком, кусочком имбиря.
Зелёный салат с хурмой будет не только вкусным, но и полезным. Нужно порезать на кусочки фрукт, добавить туда грецких орехов, сыр, салатные листья.
Также можно приготовить мясной рулет, в который следует добавить хурму. Она отлично сочетается с различными видами мяса.
На гарнир можно сделать рагу из хурмы, вяленых томатов, грецких орехов.
Также из хурмы можно приготовить сладкий пирог, кисель или желе.
Кроме того, этот фрукт отлично сочетается с творогом, сливками и сгущёнкой. Так что можно сделать такой десерт.