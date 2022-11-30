Кардиолог назвала способ есть мясо без вреда для сердца

Кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко посоветовала съедать не более 350-500 граммов мяса в неделю. Способ есть мясо без вреда для сердца она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Павличенко отметила, что наукой доказана связь между употреблением красного и переработанного мяса в большом количестве и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и некоторых видов рака.

Видео дня

По словам Павличенко, дело в том, что красное мясо, как и другие продукты животного происхождения, содержит насыщенные жирные кислоты. Из-за их избытка в крови растет уровень «плохого» холестерина низкой плотности, а он провоцирует образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, мешает нормальному кровообращению и приводит к инфарктам или инсультам.

Химическое соединение триметиламиноксид (ТМАО) повышает уровень хронического низкоуровневого воспаления в организме, что провоцирует ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. ТМАО синтезируется в печени, но его предшественники, протеины Л-карнитин и холин содержатся в говядине, баранине и свинине, — объясняет эксперт.

Наиболее опасны для здоровья продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, копчености, считает кардиолог. Для их производства используют соль, а она заставляет сосуды сужаться. Кроме этого, соль приводит к задержке жидкости в организме. От этого затрудняется кровоток, и растет нагрузка на сердце. Поэтому практически всем, но особенно людям с гипертонией и сердечными болезнями следует употреблять меньше соли, утверждает собеседница «Ленты.ру».

Вареное или тушеное мясо более полезно, чем жареное. Под воздействием высоких температур в корочке на его поверхности образуются канцерогенные вещества, — отметила Павличенко.

Для поддержания здоровья из рациона желательно полностью исключить переработанное мясо, а при покупке следует выбирать нежирные сорта красного мяса, отметила Павличенко. Кроме того, растительные альтернативы мясным продуктам — это подходящий вариант для тех, кто стремится сократить потребление мяса, но сохранить те же вкусовые ощущения.