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2 часа назад

Раскрыта польза ежедневного употребления помидоров для здоровья

Слово и Дело

Регулярное употребление помидоров может принести организму много пользы, заявили эксперты портала Onet.

Раскрыта польза ежедневного употребления помидоров
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Прежде всего эти овощи содержат ликопин, который обладает антиоксидантными свойствами, снижает уровень холестерина в крови и улучшает иммунитет. Также помидоры богаты каротиноидами: они защищают от воздействия свободных радикалов и снижают риск развития рака.

Кроме того, помидоры улучшают здоровье глаз благодаря витамину А. Еще они положительно влияют на работу сердца и стабилизируют уровень сахара в крови.

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