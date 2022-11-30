Раскрыта польза ежедневного употребления помидоров

Прежде всего эти овощи содержат ликопин, который обладает антиоксидантными свойствами, снижает уровень холестерина в крови и улучшает иммунитет. Также помидоры богаты каротиноидами: они защищают от воздействия свободных радикалов и снижают риск развития рака.