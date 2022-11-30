Раскрыта польза ежедневного употребления помидоров

Регулярное употребление помидоров может принести организму много пользы, заявили эксперты портала Onet.
Прежде всего эти овощи содержат ликопин, который обладает антиоксидантными свойствами, снижает уровень холестерина в крови и улучшает иммунитет. Также помидоры богаты каротиноидами: они защищают от воздействия свободных радикалов и снижают риск развития рака.
Кроме того, помидоры улучшают здоровье глаз благодаря витамину А. Еще они положительно влияют на работу сердца и стабилизируют уровень сахара в крови.