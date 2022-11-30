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11 минут назад

Диетолог Тертышная: ежедневно нужно употреблять по одной ложке сахара

Мария Каткова

Диетолог и эндокринолог Алина Тертышная рассказала, когда и в каких количествах необходимо употреблять сахар. Об этом сообщает Passion.

Диетолог назвала безопасное количество сахара в день
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению специалиста, безопасным количеством сахара для взрослого человека будет одна чайная ложка в день. Употреблять ее необходимо после завтрака или обеда. Однако она не сделает хуже, если остальной рацион сбалансирован, а также есть достаточно физической активности.

Диетолог призвала употреблять больше сахара из овощей, фруктов и круп. Он нужен для того, чтобы организм человека продолжал нормально функционировать.

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От сахара можно отказываться постепенно, так как резкий отказ почти всегда приводит к срыву. Тертышная предложила заменять привычные продукты аналогами. Например выбирать темный шоколад вместо молочного.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала помогающий согреться в холод продукт.

Еда,
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