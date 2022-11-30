Как выбрать качественные и вкусные финики

Финики еще в древности ценились не только за их вкус, но и за полезные свойства. Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта "Здоровое питание" напоминают, что плоды финиковой пальмы богаты целым комплексом витаминов и элементов, таких как медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, кальций и витамины А, С, В1, В2, В6.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Кроме того, в их составе есть заменимые и незаменимые аминокислоты. Хоть это лакомство и нельзя назвать низкокалорийным (274 ккал в 100 г), диетологи предлагают заменять им сладости.

Финики могут помочь в борьбе с вирусными инфекциями, с их помощью можно успокоить кашель и вывести мокроту. Кроме того, они обладают общеукрепляющим действием, тонизируют и придают силы.

Этот сухофрукт рекомендуют употреблять при анемии, гипертонии, для улучшения мозговой деятельности, они полезны для работы сердца, почек и печени.

Однако, важно помнить, что у фиников есть и ряд противопоказаний: они могут вызывать проблемы с ЖКТ, такие как вздутие, расстройство желудка или диарея.

Выбирая финики, важно обращать внимание на внешний вид товара: цвет должен быть равномерным, темно-коричневым.

Плоды следует выбирать без механических повреждений, в меру и не слишком жесткие. Сухофрукт не должен иметь запаха брожения, быть слишком липким, жирным и обработанным сахарным сиропом.