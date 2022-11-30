Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Как выбрать качественные и вкусные финики

Крестьянская жизнь

Финики еще в древности ценились не только за их вкус, но и за полезные свойства. Специалисты Роспотребнадзора в рамках проекта "Здоровое питание" напоминают, что плоды финиковой пальмы богаты целым комплексом витаминов и элементов, таких как медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, кальций и витамины А, С, В1, В2, В6.

Как выбрать качественные и вкусные финики
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Кроме того, в их составе есть заменимые и незаменимые аминокислоты. Хоть это лакомство и нельзя назвать низкокалорийным (274 ккал в 100 г), диетологи предлагают заменять им сладости.

Финики могут помочь в борьбе с вирусными инфекциями, с их помощью можно успокоить кашель и вывести мокроту. Кроме того, они обладают общеукрепляющим действием, тонизируют и придают силы.

Этот сухофрукт рекомендуют употреблять при анемии, гипертонии, для улучшения мозговой деятельности, они полезны для работы сердца, почек и печени.

Однако, важно помнить, что у фиников есть и ряд противопоказаний: они могут вызывать проблемы с ЖКТ, такие как вздутие, расстройство желудка или диарея.

Выбирая финики, важно обращать внимание на внешний вид товара: цвет должен быть равномерным, темно-коричневым.

Плоды следует выбирать без механических повреждений, в меру и не слишком жесткие. Сухофрукт не должен иметь запаха брожения, быть слишком липким, жирным и обработанным сахарным сиропом.

Финики хранят в холодильнике в плотно закрытом контейнере: так они дольше сохранят свой вкус и не впитают посторонние запахи. Если хранение предполагается недолгое, то их можно убрать в темное прохладное место.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители