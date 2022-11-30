Как выбрать самые вкусные мандарины

— У абхазских мандаринов мякоть от шкурки отстает, он легко чистится. Если вы помяли в руках и увидели, что мякоть вся съежилась, то это признак того, что такой мандарин лежит давно. Все равно мандарин не должен быть высохшим: мякоть может быть не сочной. Конечно, плоды сохраняют свои полезные свойства относительно долго благодаря шкурке, она защищает их от тепла и света, но все-таки полежавшие мандарины теряют органолептические свойства, у них уменьшается витаминный состав, — заключила Соломатина.