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7 минут назад

Почему не стоит хранить молоко в дверце холодильника

Газета.Ruиещё 1

Эксперт в соцсетях рассказал, почему не стоит хранить молоко в дверце холодильника, пишет LADBible. По его мнению, это влияет на срок годности продукта и его качество.

Почему не стоит хранить молоко в дверце холодильника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как объяснил эксперт, когда открывается дверца холодильника, он лишается части прохладного воздуха, который смешивается с комнатной температурой. Этот микс обдувает продукты, а такой перепад из холода в тепло пагубно сказывается на них. Поэтому, посоветовали в соцсетях, молоко и другие скоропортящиеся продукты следует убирать вглубь холодильника, чтобы они их не пришлось выкидывать раньше срока.

Впрочем, многие комментаторы рассказали, что никогда не сталкивались с подобной проблемой. Однако нашлись и те, кто признал, что способ действительно рабочий. "Всегда так делаю", - написали люди.

Еда,
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