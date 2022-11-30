Рецепты из хурмы: от варенья – до салата

Эксперты говорят, что вяжущим вкусом обладает только неспелая хурма. В плодах этой ягоды содержатся бета-каротин, витамины А, С, много магния, дубильные вещества, а также пектин и неперевариваемые пищевые волокна, которые выводят токсины из организма.

Фото: VN.ru Все новости Новосибирской области VN.ru Все новости Новосибирской области

Эта недорогая, но полезная ягода будет в наличии на прилавках до начала января. Калорийность – меньше 100 килокалорий на 100 граммов. Подборку оригинальных рецептов из хурмы составил для читателей портал VN.ru.

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Джем из хурмы

Для этого рецепта нам понадобится спелая, а лучше всего переспелая хурма. Вкус должен быть сладким, не вяжущим.

Хурму нужно вымыть и очистить от кожицы, затем измельчить с помощью мясорубки или погружного блендера. Добавить в массу сахар в соотношении 1:1. Тщательно перемешать.

Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Сбавляем огонь до минимума и варим джем, часто помешивая, в течение 20-25 минут.

Стерилизуем банки и крышки. Готовое варенье разливаем по банкам и закатываем крышками. Через некоторое время варенье станет, как джем.

Салат из хурмы с моцареллой

Яркий и интересный салат из хурмы предлагает приготовить шеф-повар Александр Журкин.

листья салата,

орехи (любые: кедровые, грецкие, фисташки и т.д.),

помидоры (черри или любые другие),

изюм (предварительно залить горячей водой),

гранат,

сыр (любые сорта, которые вам нравятся),

вяленое мясо,

оливковое масло,

хурма. Нам понадобятся:

Листья салата помыть, просушить, аккуратно руками порвать и разложить на тарелку. На разогретой сковороде слегка обжарить орехи. При тепловой обработке орехи раскрывают свой вкус.

Помидоры желательно подобрать двух цветов: желтые и красные. Порезать небольшими кусочками. Добавить на тарелку с листьями салата и кусочками помидоров изюм. Сверху посыпать зернышками граната. Добавить кусочки сыра и ломтики вяленого мяса.

Настало время главного ингредиента – это хурма. Лучше всего взять сорт без косточек. Украшаем наш салат ломтиками хурмы сверху. Добавляем орехи и заправляем оливковым маслом. Салат готов!

Пирог из хурмы

Пирог с хурмой предлагает испечь автор канала «Мелочи Жизни».

хурма – 3 шт.,

1 лимон,

2 яйца,

разрыхлитель,

1 стакан сахара,

350 гр. муки. Нам понадобятся:

Чистим хурму, снимаем кожицу, удаляем семечки, размельчаем вилкой или блендером. В другой посуде смешиваем яйца с сахаром и взбиваем до белой пены.

Натираем лимонную цедру, добавляем к яйцам и сахару. Вливаем 3 столовых ложки растительного масла и хорошо взбиваем. Вливаем в массу размельченную хурму и перемешиваем. Муку просеять, добавить чайную ложку разрыхлителя, взбить миксером.

Тесто должно получиться достаточно густым. Форму смазываем растительным маслом и выливаем в нее тесто. Ставим будущий пирог в прогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 50 минут.

Оладьи из хурмы с бананом

Для приготовления этого блюда нам понадобятся

1 банан,

2 хурмы,

1 яйцо,

неполный стакан муки,

150 мл молока,

1/2 чайной ложки соды,

2 ложки уксуса и соль по вкусу.

Хурму моем, сушим. Натираем мякоть на терке, кожицу выбрасываем. Удаляем из натертой массы семечки, если они есть. Натираем банан. Добавляем яйцо, сахар и молоко. Взбиваем миксером. Просеиваем муку и вновь взбиваем до однородной массы. Для воздушности теста добавляем в массу соду и тушим уксусом. Перемешиваем.

Сковороду с растительным маслом разогреваем на огне. Жарим оладьи. Блюдо готово!

Мягкое мороженое из хурмы и банана

4 хурмы,

1 банан,

корица,

мята,

сок лимонный – 1 чайная ложка. На четыре порции мягкого мороженого нам понадобится

Банан очистить от кожуры, порезать небольшими кусочками и убрать в морозилку на три часа.

Хурму вымыть, обсушить, срезать верхушку вместе с плодоножкой, затем аккуратно чайной ложкой выскрести мякоть.

Далее мякоть хурмы и замороженный банан соединить и добавить лимонный сок. Взбить с помощью блендера до однородной массы.

Стаканчики из хурмы заполнить мороженым, посыпать корицей и украсить листиками мяты.

Суфле из хурмы

Рецептом суфле из хурмы делится диетолог Сергей Обложко. Этот десерт низкокалорийный, но при этом сладкий.

Очищенную хурму (200 г) перемешиваем в блендере. В теплой воде растворяем пакетик желатина. После добавляем желатин в блендер. Еще раз перемешиваем до состояния пены.

Чем больше будет пузырьков воздуха, тем больше получится десерта. Переливаем массу в стаканы и ставим на час в холодильник.