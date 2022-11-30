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2 часа назад

Диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

Секрет Фирмы

Вкусно кушать хочется всегда. Только многие пренебрегают ужином, частенько стремясь таким образом сохранить фигуру. Мол, «перебьюсь кефирчиком». Однако это неправильный подход. Ужин — такой же важный приём пищи, и его можно сделать очень полезным, если не налегать на калорийные продукты на ночь глядя. По словам эндокринолога и диетолога Елены Евдокимовой, формула идеального ужина существует. Лучший вариант ужина — сочетание белка и правильно приготовленных овощей. «Это термически обработанные овощи плюс кусочек мяса, рыбы или птицы, приготовленный на пару или в тушеном виде. Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы организм в ночное время не тратил слишком много энергии на переваривание», — посоветовала медик. Но если мы имеем дело с тем, кто, например, не ест мясо? Им в качестве альтернативы подойдёт овощной паровой омлет (то есть омлет и тушёные овощи). По словам врача, на ужин как раз-таки лучше не есть свежие салаты. Из-за них возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт во время сна. Вообще, чтобы нормально провести зиму, нужно правильно питаться в целом, то есть это касается не только ужина. Стоит добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием белков и жиров. Например, крайне полезно сало, а также яйца, мясо, рыба, птица и кисломолочные продукты. А ещё организму могут помочь квашеная капуста или солёные огурцы.

Диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Еда,Елена Евдокимова,
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