Диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

Вкусно кушать хочется всегда. Только многие пренебрегают ужином, частенько стремясь таким образом сохранить фигуру. Мол, «перебьюсь кефирчиком». Однако это неправильный подход. Ужин — такой же важный приём пищи, и его можно сделать очень полезным, если не налегать на калорийные продукты на ночь глядя. По словам эндокринолога и диетолога Елены Евдокимовой, формула идеального ужина существует. Лучший вариант ужина — сочетание белка и правильно приготовленных овощей. «Это термически обработанные овощи плюс кусочек мяса, рыбы или птицы, приготовленный на пару или в тушеном виде. Овощи нужно обрабатывать термически, чтобы организм в ночное время не тратил слишком много энергии на переваривание», — посоветовала медик. Но если мы имеем дело с тем, кто, например, не ест мясо? Им в качестве альтернативы подойдёт овощной паровой омлет (то есть омлет и тушёные овощи). По словам врача, на ужин как раз-таки лучше не есть свежие салаты. Из-за них возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт во время сна. Вообще, чтобы нормально провести зиму, нужно правильно питаться в целом, то есть это касается не только ужина. Стоит добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием белков и жиров. Например, крайне полезно сало, а также яйца, мясо, рыба, птица и кисломолочные продукты. А ещё организму могут помочь квашеная капуста или солёные огурцы.