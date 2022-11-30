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2 часа назад

Диетолог объяснила, как выбрать качественные мандарины

РИА "ФедералПресс"

«Нужно смотреть на сорт. Абхазские с кислинкой, у них более рыхлая шкурка. Турецкие тоже кислые. Кому-то нравятся марокканские – они сладкие, более круглые и яркие. Есть испанские, они тоже послаще», – отметила Елена Соломатина. Также, по словам диетолога, важно опираться запах и внешний вид плодов. Качественные мандарины должны хорошо пахнуть. Их шкурка не должна быть заплесневелой или подсохшей. У высохшего плода мякоть не будет сочной, передает «Вечерняя Москва». Также можно слегка помять в руках каждый плод – если шкурка съеживается, то это, вероятнее всего, залежавшийся мандарин, который потерял свои полезные свойства. Ранее «360» писал, что врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов. Фото: freepik.com

Диетолог объяснила, как выбрать качественные мандарины
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Еда,Елена Соломатина,
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