Нутрициолог назвала три самых полезных гарнира

«К таким относятся в первую очередь овощи. Тушеные в собственном соку или запеченные в духовке кабачки, баклажаны, сладкий перец, помидоры, морковь, лук, тыква, цветная капуста. Также подойдут крупы, например, булгур или бурый рис. Для разнообразия вкуса в них можно добавлять специи, зелень, нерафинированное растительное масло, грибы, тушеные морковь с луком», — сказала она.