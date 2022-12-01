Почему нельзя выкидывать кожуру от мандаринов

Мы привыкли счищать кожуру от растительных продуктов и выкидывать её. Будь то семечки, бананы, киви и т. д. И если в случае семечек это оправдано, то с мандаринами — совсем неразумно, считает врач-токсиколог Михаил Кутушов. Хотя бы потому, что кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов, чем мякоть. А конкретно мандариновая полезна для сердца, иммунитета и желудка. В общем, не шкурка, а прямо-таки золото!

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Но как же её есть, она ведь невкусная! На самом деле самое разумное применение мандариновой шкурки — это приготовление отвара из неё. Отвар из корочек мандарина и ромашки улучшит работу кишечника и поджелудочной, пояснил врач.

Также напиток поможет при заболеваниях дыхательной системы типа бронхита и острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Только нужно дать ему настояться. Пить лучше с мёдом — и сладко, и полезно.

Кстати, насчёт сладкого. Мандариновую кожуру считают полезной и для диабетиков. Рецепт всё тот же — варим шкурку без сахара и пьём. Но не слишком много, подчеркнул токсиколог. Только предварительно кожуру нужно высушивать.

Сама шкурка мандарина на вкус так себе, но зато из неё можно делать вкусняшки. К примеру, варенье из мандариновых корочек очень даже ничего. Оно сохраняет полезные свойства и долго хранится.

Но не хлебом единым, как говорится. Корочку можно использовать и в косметических целях. Тоники или лосьоны из неё весьма полезны для лица, добавил медик. Так что остаётся обо всём этом не забыть к Новому году, когда мандаринов на праздничном столе будет ой как много.