Биотехнолог раскрыла секреты безопасного хранения икры

Важно не только выбрать хорошую икру рыбы, но и знать, как ее правильно хранить. Ведь испорченный деликатес может нанести вред здоровью. Все о секретах хранения икры рассказала в беседе с журналистом радио Sputnik Юлия Макарова, научный сотрудник ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”.

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Эксперт предупредила, что только при температуре минус четыре-шесть градусов по Цельсию икра не теряет своих свойств и остается безопасной для употребления в пищу. Соответствующий температурный режим указан в ГОСТах.

Если в вашем холодильнике есть возможность установить такую температуру в отдельном отсеке, то икру можно купить заранее и не бояться, что она испортится к празднику. В противном случае делать этого не стоит, подчеркивает Юлия Макарова.

Специалист перечислила признаки испорченной икры: неприятный запах, наличие слизи и горький привкус.