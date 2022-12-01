Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
44 минуты назад

Биотехнолог раскрыла секреты безопасного хранения икры

Мира Маркина

Важно не только выбрать хорошую икру рыбы, но и знать, как ее правильно хранить. Ведь испорченный деликатес может нанести вред здоровью. Все о секретах хранения икры рассказала в беседе с журналистом радио Sputnik Юлия Макарова, научный сотрудник ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”.

Биотехнолог раскрыла секреты безопасного хранения икры
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт предупредила, что только при температуре минус четыре-шесть градусов по Цельсию икра не теряет своих свойств и остается безопасной для употребления в пищу. Соответствующий температурный режим указан в ГОСТах.

Чек-лист: продукты к Новому году, которые лучше купить заранее

Если в вашем холодильнике есть возможность установить такую температуру в отдельном отсеке, то икру можно купить заранее и не бояться, что она испортится к празднику. В противном случае делать этого не стоит, подчеркивает Юлия Макарова.

Специалист перечислила признаки испорченной икры: неприятный запах, наличие слизи и горький привкус.

Ранее мы рассказывали о безопасном количестве сахара в день.

Еда,Юлия Макарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители