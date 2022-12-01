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3 часа назад

Россиянам рассказали, какие вкусные блюда можно приготовить из обычной тушенки

runews24.ru

Редакторы Food ru отметили, что из тушёнки можно приготовить массу интересных и вкусных блюд.

Какие вкусные блюда можно приготовить из обычной тушенки
Фото: runews24.rurunews24.ru

К ним относятся мясные щи. Обычно они готовятся не менее двух часов, но из банки тушёнки получится приготовить вкусный бульон в два раза быстрее.

К разогретой тушёнке можно добавить на гарнир булгур вместо гречки или картошки.

Ещё из консервы получится приготовить азу, капустную солянку и даже пасту или лазанью.

Кроме того, тушёнка будет вкусно приготовлена в овощном рагу. Она отлично подойдёт и для вафель с мясной начинкой.

Из тушёнки можно приготовить также плов, суп, шаурму, а также сэндвичи, которые стоит дополнить авокадо, творожным сыром, овощами и зеленью.

Еда,
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