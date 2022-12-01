5 продуктов, богатых витамином Д

Витамин D необходим всем, однако не каждый знает, какие продукты содержат его в достаточном количестве.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напоминают, что, по разным данным, достаточно 15–30 минут ежедневного пребывания на улице в солнечную погоду, чтобы обеспечить организм необходимым количеством витамина D.

Кроме того, этот витамин можно получить с едой, но не все продукты содержат его в достаточном количестве.

Специалисты озвучили топ-5 лучших источников витамина D.

1-е место ­– дикий лосось.

100 г рыбы содержат от 600 до 1000 МЕ. В выращенных на фермах экземплярах витамина чуть меньше: до 250 МЕ на 100 г.

2-е место – рыбий жир

В 1 столовой ложке этого продукта присутствует около 400–1000 МЕ. Несмотря на специфический вкус, рыбий жир может стать отличной добавкой, которая поддержит здоровье.

3-е место – сельдь

В 100 г селедки содержится от 290 до 1500 МЕ витамина. При этом сельдь, очевидно, доступнее дикого лосося, что делает ее привлекательнее для многих потребителей.

4-е место – рыбные консервы

В консервированных сардинах, тунце может содержаться около 300 МЕ на 100 г. Достаточно выбрать ту рыбу, которая больше нравится, и приготовить из нее любимое блюдо.

5-е место – специально обогащенные витамином D продукты