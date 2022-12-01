Рецепты горячих и сытных постных блюд

У православных верующих идет первая неделя Рождественского поста. Он продлится ровно 40 дней и окончится 7 января, в праздник Рождества Христова. Те, кто постится, знает, что зимой это особенно непросто, потому что организм тратит энергию на борьбу с холодом и требует больше калорий. Если есть салаты из овощей, то это и полезно, и вкусно, но – мало. Делимся рецептами горячих сытных блюд для поста – от шеф-поваров ресторанов и сервисов доставки.

Фото: Мир24 Мир24

Ризотто с гребешком

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Прекрасный вариант для поста – разнообразные вегетарианские ризотто и пасты – с морепродуктами, пряными травами, грибами и овощами. Сыр, который часто входит в рецепты ризотто, можно заменить на веганские сыры. Вот только один рецепт яркого и аппетитного ризотто – с гребешком, от шеф-повара GIGI Restaurant Никиты Овчинникова.

Рис арборио – 150 г

Рыбный бульон – 100 мл

Оливковое масло для жарки – 50 мл

Сыр веганский грана падано – 20 г

Гребешок – 60 г

Трюфельное масло – 2 мл

Зеленое масло – 2 г

Розовый перец – 1 г Ингредиенты:

Оливковое масло extra virgin – 10 мл

Эстрагон – 1 г

Чеснок – 1 г

Петрушка – 3 г

Чеснок – 2 г

Розовый перец – 1 г Для зеленого масла:

Как приготовить:

Рис обжарить с оливковым маслом в сотейнике. Добавить рыбный (или овощной) бульон и варить, помешивая деревянной лопаточкой, на медленном огне.

Чеснок очистить. Хорошо промыть под струей холодной воды зелень и чеснок. Мелко порубить ножом зелень и чеснок, добавить молотый розовый перец и оливковое масло комнатной температуры. Тщательно перемешать и оставить настояться.

Гребешок промыть в холодной воде, а затем обсушить при помощи бумажной салфетки. Обжарить гребешок с двух сторон на зеленом оливковом масле.

Потереть на мелкой терке веганский сыр грана падано. Когда ризотто дойдет до состояния al dente, добавить тертый сыр грана падано, тщательно перемешать и снять с огня. Готовое ризотто выложить на тарелку, сверху положить гребешок. При подаче немного полить оливковым трюфельным маслом и украсить горошинами розового перца.

Паста с домашним песто и креветками

Паста и морепродукты буквально созданы друг для друга, это вам любой итальянец подтвердит. Поэтому для поста смело соединяйте с пастой креветки, кальмаров, осьминожек или просто морской коктейль. Получится то, что нужно. Рецепт – от ресторана «Кафе Дружба. Мануфактура Еды».

Паста (Фетучини) – 350 г

Креветки 30/41– 200 г

Соус песто – 150 г

Масло подсолнечное – 35 г

Сливки кокосовые – 75 г

Рыбный бульон – 500 г

Масло оливковое чесночное – 25 г

Соль – 5 г

Перец черный горошек – 5 г

Сыр Пармезан тертый – 25 г

Салат Руккола – 20 г Ингредиенты:

Базилик зеленый, свежий – 50 г

Масло оливковое – 100 г

Соль – 3 г

Сок лимона свежевыжатый – 3 г

Кедровые орешки – 30 г

Сыр пармезан веганский – 30 г Для соуса песто:

Как приготовить:

Соус песто готовим так: базилик нужно измельчить в блендере, добавить оливковое масло, сок лимона, посолить, всыпать орехи и тертый сыр пармезан. Снова все тщательно пробить в блендере до однородного состояния.

Обжариваем креветки с чесноком до золотистого оттенка, добавляем кокосовые сливки. Помешивая, прогреваем в течение одной минуты на среднем огне. Солим, перчим, добавляем отварную пасту и рыбный бульон. Перемешиваем и провариваем пасту на сковороде в течение одной минуты. Снимаем с огня, добавляем соус песто, перемешиваем до полного смешения сливок и песто. Выкладываем на тарелку, украшаем свежей рукколой и подаем, посыпав тертым веганским пармезаном.

Вегетарианский рассольник

Горячие супы – незаменимая вещь в пост. Этим и следующими рецептами делится коллектив поваров сервиса доставки «Лента Онлайн».

Растительное масло для жарки – 80 мл

Крупа перловая – 150 г

Вода без газа – 2 л

Лук репчатый. – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Морковь – 2 шт.

Сельдерей (черешки) – 2 стебля

Огурцы соленые – 3 шт.

Соус томатный – 3 ст. л.

Паприка сладкая – 1 ч. л.

Рассол огуречный – 1 стакан

Зелень (микс) – для украшения

Соль – по вкусу

Перец черный свежемолотый – по вкусу Ингредиенты:

Как приготовить:

Влейте в сотейник немного масла, всыпьте перловку и обжаривайте на среднем огне, время от времени помешивая, 10 минут. Залейте двумя стаканами кипящей воды, посолите, доведите до кипения, закройте крышкой, убавьте огонь до минимума и варите 20 минут до впитывания воды.

Очистите лук, чеснок, морковь и сельдерей, нарежьте их небольшими кусочками. Соленые огурцы очистите от кожицы, нарежьте вдоль на четвертинки, затем поперек кусочками толщиной 7–8 мм.

В кастрюле с толстым дном разогрейте 3–4 ст. л. масла, положите лук. Обжаривайте на сильном огне 3–4 минуты. Добавьте морковь и сельдерей, обжаривайте, помешивая, 5 минут. Положите чеснок и соленые огурцы, обжаривайте 1 минуту.

Положите к овощам томатный соус, перемешайте, залейте полутора литрами холодной воды. Доведите до кипения, варите пять минут. Затем всыпьте наполовину готовую перловку, поперчите, добавьте паприку и варите под крышкой на слабом огне 10 минут. В самом конце влейте в кастрюлю рассол по вкусу, снимите рассольник с огня, дайте настояться под крышкой 10 минут. Подавайте, украсив рубленой зеленью.

Крем-суп из клубня сельдерея

Сельдерей (корень) – 700 г

Цукини – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Имбирь (корень) – 3 см

Оливковое масло extra virgin – 4 ст. л.

Карри (порошок) – 1 ч. л.

Вода без газа – 500 мл

Молоко кокосовое – 400 мл

Кинза – 2 веточки

Соль – по вкусу

Перец черный свежемолотый – по вкусу Ингредиенты:

Как приготовить:

При помощи ножа для чистки овощей снимите грубую кожуру с клубня сельдерея и кожуру с цукини. Отрежьте от каждого овоща небольшой кусочек и отложите. Оставшиеся части овощей произвольно нарежьте.

Лук, чеснок и имбирь очистите. Лук и чеснок порубите, а имбирь натрите на терке. В кастрюле с толстым дном разогрейте 3 ст. л. оливкового масла и обжаривайте нарезанный кубиками лук, измельченный чеснок и натертый на терке имбирь на сильном огне одну минуту. Добавьте сельдерей, цукини и готовьте на среднем огне, помешивая, пять минут.

Добавьте карри, посолите, влейте горячую воду и готовьте под крышкой примерно 15 минут до мягкости овощей. Измельчите суп блендером до однородности. Влейте в кастрюлю кокосовое молоко, перемешайте и прогревайте две минуты.

Отложенные части сельдерея и цукини нарежьте аккуратными кубиками со стороной 1 см. Разогрейте в сковороде оставшуюся 1 ст. л. оливкового масла и обжаривайте кубики сельдерея пять минут. Добавьте кубики цукини, посолите, поперчите и готовьте, аккуратно перемешивая, 3–4 минуты.

Разлейте суп по тарелкам, в каждую добавьте по 1–2 ст. л. обжаренных овощей, посыпьте листочками кинзы и подавайте.

Полба с грибами и конопляным маслом

Разнообразные каши с грибами и овощами – беспроигрышный вариант для поста. Правда, самые популярные злаки – рис и гречка – быстро надоедают. Шеф-повара говорят, что пост – лучшее время для того, чтобы пробовать те продукты, купить которые обычно не приходит в голову. Например, полба явно недооценена, а в ней содержится магний, железо, цинк, витамины.

Полба – 150 г

Белые грибы сушеные – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Шампиньоны – 250 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Конопляное масло – 4 ст. л.

Соль – по вкусу Ингредиенты:

Как приготовить:

Полбу вымойте, залейте холодной водой и оставьте на 30 минут. Слейте воду и залейте крупу 1 л свежей воды. Наломайте сушеные грибы как можно мельче и добавьте к полбе. Посолите и варите на медленном огне под крышкой 1 час.

Лук очистите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжаривайте на сухой сковороде 5–10 минут до золотистого цвета. Влейте в сковороду растительное масло, добавьте лук и жарьте, помешивая, 5 минут. Соедините шампиньоны с полбой и перемешайте.

Разложите кашу в керамические горшочки, влейте в каждый по 2 ст. л. горячей воды, накройте крышками и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Достаньте горшочки из духовки, заправьте кашу конопляным маслом и сразу подавайте.