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2 часа назад

Врач Павличенко рассказала о пользе цветной капусты и брокколи

Вечерняя Москва

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала о пользе цветной капусты и брокколи.

Врач рассказала о пользе цветной капусты и брокколи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Цветная капуста и брокколи отличаются высокой питательной плотностью, то есть большим содержанием питательных веществ при невысокой калорийности. Поэтому их можно смело рекомендовать людям, желающим похудеть, но сохранить сбалансированный рацион", — отметила она в комментарии aif.ru.

Оба овоща являются ценным источником полезной клетчатки, необходимой для пищеварения и усвоения питательных веществ. Брокколи и цветную капусту относят к пребиотикам — продуктам, стимулирующим развитие микробиома.

Также эти овощи богаты витаминами и минералами. Они содержат витамины А, Е и С (мощные антиоксиданты, отвечающие за процессы регенерации), витамин кроветворения К (также участвует в формировании костной ткани), фолиевую кислоту (необходима беременным женщинам), а также железо, кальций и магний.

Ранее персональный тренер Ники Симботин рассказала, что брокколи содержит большое количество антиоксидантов, что помогает сохранить молодость, передает Nation news.

Определенный стиль питания, по мнению экспертов, может снизить риск развития различных заболеваний. Диетолог Анастасия Тараско рассказала, какие продукты стоит включить в рацион.

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