Врач рассказала о пользе цветной капусты и брокколи

"Цветная капуста и брокколи отличаются высокой питательной плотностью, то есть большим содержанием питательных веществ при невысокой калорийности. Поэтому их можно смело рекомендовать людям, желающим похудеть, но сохранить сбалансированный рацион", — отметила она в комментарии aif.ru .

Оба овоща являются ценным источником полезной клетчатки, необходимой для пищеварения и усвоения питательных веществ. Брокколи и цветную капусту относят к пребиотикам — продуктам, стимулирующим развитие микробиома.

Также эти овощи богаты витаминами и минералами. Они содержат витамины А, Е и С (мощные антиоксиданты, отвечающие за процессы регенерации), витамин кроветворения К (также участвует в формировании костной ткани), фолиевую кислоту (необходима беременным женщинам), а также железо, кальций и магний.