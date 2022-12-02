Врач назвала полезные для иммунитета продукты

В холодное время года для поддержания иммунитета необходимо есть больше продуктов, богатых клетчаткой, заявила в беседе с «Царьградом» врач-диетолог Елена Соломатина. Это пищевое волокно содержится в овощах, фруктах, цельных крупах и хлебе.

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По словам специалиста, почти 80 процентов иммунной системы находится в кишечнике, поэтому необходимо поддерживать его нормальное функционирование. Для этого стоит добавлять в каждый прием пищи продукты с клетчаткой. Например, цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, йогурт, кефир.

В меню также стоит добавить квашенную капусту. Помимо клетчатки и лактобактерий в ней сдержится большое количество витамина C.