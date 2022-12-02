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39 минут назад

Врач назвала полезные для иммунитета продукты

Парламентская газетаиещё 1

В холодное время года для поддержания иммунитета необходимо есть больше продуктов, богатых клетчаткой, заявила в беседе с «Царьградом» врач-диетолог Елена Соломатина. Это пищевое волокно содержится в овощах, фруктах, цельных крупах и хлебе.

Врач назвала полезные для иммунитета продукты
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам специалиста, почти 80 процентов иммунной системы находится в кишечнике, поэтому необходимо поддерживать его нормальное функционирование. Для этого стоит добавлять в каждый прием пищи продукты с клетчаткой. Например, цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, йогурт, кефир.

В меню также стоит добавить квашенную капусту. Помимо клетчатки и лактобактерий в ней сдержится большое количество витамина C.

«Витамин C уже, наверное, сразу на ум приходит: когда заболел — нужен витамин C. Но нужно его (употреблять) не тогда, когда заболел, а до этого», — объяснила Соломатина.

Еда,Елена Соломатина,
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