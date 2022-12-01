Как хранить капусту зимой в свежем виде — все способы

Если урожай капусты у вас в огороде оказался крайне богатым или друзья поделились большим количеством овощей это замечательно! Ведь всем известно, что капуста очень полезна. Но возникает вопрос: как хранить капусту зимой? Обладатели загородных домов отправляют это «здоровье в кочанах» перезимовать в погребе. Но как хранить капусту в домашних условиях? О способах хранения капусты зимой и поговорим.

Фото: unsplash unsplash

Какие сорта капусты подходят для хранения

Видео дня

Для начала следует понять, какие сорта капусты могут наиболее благополучно пережить зиму в свежем виде. Не поленитесь узнать, какой сорт капусты достался именно вам (если, конечно, не выращивали кочаны сами). Долго хранятся и будут радовать вас своим вкусом такие сорта, как Каменная голова (она может оставаться свежей в течение 12 месяцев!), Белоснежка, Вьюга, Урожайная, Амагер, Финал, Ринда, Морозко, Каменка, Слава1305, Сахарная голова, Экстра и некоторые другие.

Правильная подготовка к хранению капусты

Чтобы сохранить вкус и полезные качества капусты надолго и не дать ей потерять свою свежесть, необходимо ее правильно подготовить к «зимовке».

Во-первых, стоит провести тщательную сортировку и отобрать только самые лучшие кочаны. Для хранения подойдут гладкие, плотные, не имеющие трещин и следов, оставленных вредителями овощные вилки. Разумеется, стоит сразу забраковать кочаны, на которых есть даже малейшие намеки на гниль.

unsplash

Во-вторых, с капусты необходимо снять лишнюю «одежду» (как минимум, один слой верхних листов), а также отрезать ножку кочана.

В-третьих, тщательно промыть капусту проточной холодной водой и хорошенько обсушить полотенцем.

И четвертое действие, которое необходимо произвести с кочанами, прежде чем отправить на хранение, — присыпать мелом или припудрить известью (она должна быть гашеной), чтобы исключить риск развития грибка на капусте.

При какой температуре хранить капусту

Чтобы капуста хранилась долго и хорошо, необходимо создать соответствующие условия. Идеальной температурой воздуха в данном случае будет от –1 до 2°С. Также очень важна влажность: от 85 до 95%. И раз в месяц стоит обязательно проветривать место, где «зимуют» кочаны, чтобы избежать риска развития грибковых инфекций.

Где и как правильно хранить капусту

Обладатели загородных домов капусту хранят в погребе или в подвале. Но и у городских жителей есть возможность сохранить надолго свежим этот полезный овощ. Стоит учесть, что как в одном, так и в другом случае есть определенных нюансы как правильно хранить кочаны.

Как хранить капусту в погребе или в подвале

Чаще всего в погребе капусту хранят в обычных картонных коробках. Важно сложить кочаны в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Перед этим каждый кочан необходимо обернуть бумагой или тонкой пищевой пленкой в несколько слоев. После этого уже можно класть капусту в ящик кочерыжкой вверх.

unsplash

Также допускается хранить капусту на полках стеллажа или подвешенной к потоку подвала за кочерыжки веревкой. Примерно раз в месяц стоит проверять, нет ли на овоще следов порчи. Если такие появились, кочан следует избавить от пленки, срезать острым ножом поврежденные участки и вновь завернуть в пищевую пленку.

Кстати: стоит учесть, что для хранения капусты в пищевой пленке подходят только поздние сорта овоща.

Еще один способ хранения капусты — в песке. Для этого подойдут только кочаны с длинными кочерыжками (от 8 см и выше). Тут все просто: в ящик насыпается песок так, чтобы получился слой не менее 20 см, а в него втыкаются кочаны кочерыжкой вниз.

Капусту можно хранить и в глине. Для такого способа хранения необходимо взять 2 части глины и 1 часть воды, тщательно перемешать до однородности, хорошо обмазать каждый кочан и высушить. После этого «глиняную» капусту необходимо сложить на полки стеллажа в подвале.

Как хранить капусту в домашних условиях

Хранилище для кочанов можно организовать и в домашних условиях. Для этого можно использовать балкон или холодильник.

Для хранения капусты на балконе в идеале необходимы два условия: лождия должна быть застекленной и утепленной. В этом случае можно, так же как и в ситуации с подвалом, обернуть каждый кочан пищевой пленкой и бумагой и сложить их в картонные или деревянные ящики. Если же балкон не утеплен, придется приложить чуть больше усилий: каждый ящик необходимо предварительно сделать более теплым, например, обернув пенопластом.

unsplash