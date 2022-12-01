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2 часа назад

Эксперты рассказали, что должно быть на столе в Новый год

Мира Маркина

Эксперты еженедельного журнала “Профиль” перечислили блюда и продукты, которые желательно иметь на праздничном столе в Новый год.

Эксперты рассказали, что должно быть на столе в Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наступающий 2023 год по восточному календарю пройдет под знаком Черного Кролика. Поэтому не будет лишним приготовить на праздничный ужин блюда с зеленью и морковью, медом, вишней. Крольчатину и мясо дикого зайца лучше отложить на другой день.

Чек-лист: продукты к Новому году, которые лучше купить заранее

Стол можно сервировать скатертью и декором зеленого, красного, синего, черного, серебряного и белого цвета.

Ранее “Рамблер” писал, как хранить любимый новогодний деликатес – красную икру.

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