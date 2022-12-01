Эксперты рассказали, что должно быть на столе в Новый год

Эксперты еженедельного журнала “Профиль” перечислили блюда и продукты, которые желательно иметь на праздничном столе в Новый год.

Наступающий 2023 год по восточному календарю пройдет под знаком Черного Кролика. Поэтому не будет лишним приготовить на праздничный ужин блюда с зеленью и морковью, медом, вишней. Крольчатину и мясо дикого зайца лучше отложить на другой день.