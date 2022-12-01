Названа безопасная доза майонеза в день

Нутрициолог Анна Макарова рассказала, каким людям стоит быть осторожными при употреблении майонеза, а также о безопасной дозе продукта в день. Подробностями медик поделилась в беседе с "АиФ".

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По словам эксперта, очень жирный и калорийный продукт. Он содержит около 100 килокалорий в столовой ложке. В первую очередь, отказаться от этого соуса стоит желающим сбросить лишний вес:

"Существуют низкокалорийные майонезы, но это не должно послужить потере бдительности. Худеющим есть его ложками не надо".

Кроме этого, в майонезе содержится большое количество насыщенных жиров, которые могут стать стимулом к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Так, людям с болезнями сердца необходимо ограничить употребление этого продукта.

Говоря о суточной дозе, Макарова настоятельно рекомендует граничить употребление майонеза двумя чайными ложками пару раз в неделю:

"Не существует продукта, который стоило бы есть в неограниченном количестве. В запреты себя вгонять тоже не стоит, так как все хорошо в меру".