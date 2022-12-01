Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Нутрициолог Макарова назвала безопасную дозу майонеза в день

Мария Иглина

Нутрициолог Анна Макарова рассказала, каким людям стоит быть осторожными при употреблении майонеза, а также о безопасной дозе продукта в день. Подробностями медик поделилась в беседе с "АиФ".

Названа безопасная доза майонеза в день
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, очень жирный и калорийный продукт. Он содержит около 100 килокалорий в столовой ложке. В первую очередь, отказаться от этого соуса стоит желающим сбросить лишний вес:

"Существуют низкокалорийные майонезы, но это не должно послужить потере бдительности. Худеющим есть его ложками не надо".

Кроме этого, в майонезе содержится большое количество насыщенных жиров, которые могут стать стимулом к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Так, людям с болезнями сердца необходимо ограничить употребление этого продукта.

Диетолог рассказала о пользе картофеля для сосудов и легких

Говоря о суточной дозе, Макарова настоятельно рекомендует граничить употребление майонеза двумя чайными ложками пару раз в неделю:

"Не существует продукта, который стоило бы есть в неограниченном количестве. В запреты себя вгонять тоже не стоит, так как все хорошо в меру".

Ранее биотехнолог раскрыла секреты безопасного хранения икры.

Еда,Анна Макарова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители