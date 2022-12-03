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2 часа назад

Врач-диетолог рассказала, чем полезен картофель

Свободная прессаиещё 2

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезен картофель.

Врач-диетолог рассказала, чем полезен картофель
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

По её словам, этот корнеплод укрепляет сердечно-сосудистую систему, снимает отёки и поддерживает здоровье лёгких, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

«Если вы отекли, у вас мешки под глазами, можно сделать маску из сырого картофеля. Срезать кусочек, положить на глаза, и отёки заметно уходят, так как в картофеле содержится много калия», – пояснила специалист.

Кроме того, калий, как подчеркнула она, необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

«Помимо этого этого, в картофеле есть фолиевая кислота, благотворна влияющая на кроветворения. Также в нём содержится фосфор и кальций, которые укрепляют зубы и кости», – резюмировала Соломатина.

Еда,Мешки под глазами,Елена Соломатина,
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