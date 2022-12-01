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2 часа назад

Мясо или колбаса: готовим «Оливье» как в ресторане. Видео

Мира Маркина

Разве может новогодний стол обойтись без салата "Оливье"? Неизменно каждый год в последние дни декабря с магазинных полок стремительно исчезает горошек – это хозяйки принялись за подготовку к праздничной ночи, где на столе, несомненно, царем блюд станет именно "Оливье".

Хотя каждый готовит этот классический салат по-своему. Между хозяйками не прекращаются многие годы прения на тему, что же должно идти в этот салат – вареная колбаса или мясо, соленые огурцы или свежие, нужна или нет морковь?

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Мы уверены, что каждому стоит готовить это блюдо, прислушиваясь только к своим вкусовым предпочтениям, но советуем присмотреться к рецепту, опубликованному пользователем социальной сети TikTok с ником @pooshka_cooking. Возможно, для вас он станет открытием и вы удивите своих гостей новой подачей этого традиционного салата.

Ранее "Рамблер" показывал рецепт свежего салата с яблоком и капустой.

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