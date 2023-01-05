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1 час назад

На каких маслах на самом деле нельзя жарить

Катерина Саломе

Как известно, жареные блюда – не самые полезные. Сейчас большинство готовят на огне и заправляют салаты именно подсолнечным маслом. Оно доступнее, дешевле и его спектр использования разнообразен. Помимо этого жарка на нем одна из самых безопасных. А вот на каких маслах жарить не стоит – читайте в материале «Рамблера».

На каких маслах на самом деле нельзя жарить
Фото: pixabay.compixabay.com

Врачи, как правило, советуют именно сливочное масло. Однако это не значит, что растительные масла для жарки не подходят. Большинство из них полезны, но не все. И использовать их нужно по назначению. Ведь если поджарить что-либо на масле, которое не подходит для этого, блюдо не только может потерять свои полезные свойства, но и приобретет вредные для нашего организма.

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Пригодность масла для жарки определяется рафинированностью и точкой его дымления. Чтобы безопасно жарить продукты, точка дымления масла должна быть не ниже 180 градусов. Например, у подсолнечного этот показатель достигает 232 градуса. Помимо него для жарки также подходят оливковое, кукурузное и кокосовое масла. У оливкового точка дымления находится на 190 градусах, у кокосового – на 230, а у кукурузного, как и у подсолнечного – на 232 градусах.

Из масел, на которых готовить не стоит, можно выделить нерафинированные льняное и подсолнечное, тыквенное и кунжутное. В последних двух содержится омега-6. Это компонент, который способствует возникновению хронического воспаления. Также не стоит жарить на рыжиковом и горчичном маслах. В их составе присутствует эруковая кислота, которая может навредить метаболизму.

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