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1 час назад

Диетолог Гинзбург назвал три полезных для мозга продукта

Мира Маркина

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил продукты, приносящие пользу мозгу.

Названы три полезных для мозга продукта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гинзбург отметил, что для мозга первостепенную пользу несут продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Именно эти элементы улучшают качество работы мозга и и снижают риски возникновения нейродегенеративных заболеваний.

Диетолог перечислила опасные для мозга продукты

К продуктам, богатым этими необходимыми кислотами, по утверждению врача, относятся льняное масло, льняное семя и жирная рыба. Гинзбург посоветовал употреблять в день одну или полторы столовые ложки льняного масла, в таком случае будет восполнена суточная норма омеги-3.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как сделать мучные продукты полезными.

Еда,Михаил Гинзбург,
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